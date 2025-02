Chiara Mancuso se vengó y Giuliano reventó de bronca: "No me puedo seguir arriesgando"

Si bien Gran Hermano no tiene el rating que Telefe esperaba, sin dudas es una temporada a puro show y drama. Bajo esta línea, el pasado martes se vivió una de las noches más tensas en lo que va de la competencia. No solo se definió el repechaje en un duelo de emociones y estrategias, sino que también Claudio Di Lorenzo reafirmó su dominio al conseguir el liderazgo por segunda semana consecutiva.

Pero si hubo un momento que dejó a todos sin aliento, definitivamente fue la decisión de Chiara Mancuso, la última en votar en la reñida elección entre Renato Rossini y Giuliano Vaschetto para regresar al reality. Con un empate de seis votos por lado, la joven tuvo en sus manos la responsabilidad de inclinar la balanza. Y lo hizo, pero el precio fue alto.

La hija del ex futbolista Mancuso tuvo en su mano el poder de cobrar venganza por el desplante que le hizo "Nano" semanas atrás cuando eligió a Jenifer Lauria para mantener una relación dentro de la casa: "La verdad que me la hicieron muy difícil. Quisiera que entren los dos, pero como dice la frase 'cuando uno se quema con leche, ve a la vaca y llora'. Es así. Siempre elijo seguir confiando en Nano, pero no me puedo seguir arriesgando ", empezó su argumento con una audiencia completa expectante a su decisión.

Si bien algunos fanáticos de Gran Hermano no creían en la capacidad de venganza de la competidora, sorprendió al emitir su decisión final: "En este caso le quiero dar la oportunidad a Renato, porque él estuvo solo dos semanas", explicó y no pudo evitar romper en llanto al ver de nuevo a los chicos, después de que Nano se enojara por su decisión; y es que el ex hermanito advirtió que en caso de regresar a la casa en otra oportunidad no jugará de nuevo con ella, luego de que intentó chantajearla con abrazos y caritas.

Despechado, Giuliano, quien segundos antes había prometido "basta de mujeres", lanzó " estoy enamorado de Jenifer ", esto le valió el repudio total de los televidentes a través de las redes sociales. Los cibernautas se expresaron con divertidos memes en X, ex Twitter, donde además aseguraron que Chiara Mancuso tiene un lugar asegurado en la final luego de vengarse: "La manipulación que acaba de hacerle Giuliano a Chiara"; "Lo que acaba de ganar Chiara es increíble"; "Momentazo nos está dando Chiars"; "Al final Chiara eligió valorarse"; "La cobra viendo orgullosa cómo te cobrás todo" o "Oficialmente te convertiste en La Cobra", fueron algunos de los comentarios que hicieron referencia a la canción "La Cobra" de Jimena Barón.

Desde que sus padres le enviaron las palabras "Valorate" y "Alejate", la participante entendió que se refirieron a Giuliano Vaschetto y decidió ponerse en la piel de "La Cobra" que hace referencia a Jimena Barón que luego de lanzar el tema "La Tonta" juró venganza y logró reinventarse. El ex participante no fue el único enojas, Jenifer Lauria se incendió al ver que su compañera no eligió a su novio y le juró la guerra.