Le encontraron material pedófilo hasta de su propia hija y quemaron su casa, pero él negó todo

Un presunto pedófilo de Santiago del Estero realizó una contradenuncia a una vecina que aseguró que en su celular había contenido sexual infantil hasta de la hija de él mismo, luego de que un grupo grande de vecinos incendiara su casa por completo. La denunciante se descompensó tras el siniestro que se precipitó, pero cuando se recuperó fue a hacer la denuncia junto a la madre de una niña de 14 años que aparecía en los videos del dispositivo móvil.

Según la mujer, el último martes cerca de las 20 el acusado le llevó el teléfono para intentar vendérselo en su casa del barrio Textil de La Banda, de la capital provincial. Cuando ella comenzó a revisarlo encontró los archivos y les sacó capturas. De acuerdo a la acusación allí, además de la otra damnificada, había imágenes de la hija de 11 años que tiene el hombre en cuestión.

Así se incendió la casa del presunto pedófilo de Barrio Textil en Santiago del Estero

En el relato la denunciante aseguró que cuando el acusado se dio cuenta de la situación le sacó el teléfono de las manos y escapó. Entonces fue que comenzó a alertar a los vecinos de lo ocurrido, en un acto que derivó en el incendio del domicilio cerca de las 23 horas, cuando varias personas se acercaron con ese fin, en un momento en el que dentro del hogar no había nadie.

Fueron los Bomberos Voluntarios de La Banda quienes apagaron las llamas junto al personal que se acercó de la Comisaría Nº 15 local. Tras ese evento la denunciante se descompensó y recién cuando se recuperó pudo ir a hacer la denuncia correspondiente junto a la mamá de una de las niñas que vio en el teléfono.

La versión del acusado

En la contradenuncia que presentó por el incendio de su hogar el acusado, el suceder de hechos fue totalmente diferente. Según él, el celular ya se lo había vendido dos días atrás a su vecina y aquella noche él se acercó a buscar otra cuota del pago diario de 5 mil pesos que habían acordado.

De acuerdo a lo que expuso, la razón por la que se fue del hogar fue porque allí lo amedrentó la pareja de la denunciante e intentó agredirlo de forma física por la acusación de pedófilo. También relató que esa noche se fue de su casa junto a su pareja porque lo habían amenazado con quemarle la casa en ese mismo momento.

De acuerdo a lo que publicó Nuevo Diario Web, el hombre negó tener material pedófilo en su dispositivo móvil, ni nada vinculado al abusos sexuales a menores. La contra acusación se hizo posible por el incendio que sufrió su hogar y la Justicia local investiga cuál de las partes tiene razón, algo que no debería ser difícil solamente con el trazado satelital del celular.