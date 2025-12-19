Chano Charpentier destapó lo doloroso de sus problemas de adicción y contó de quién está enamorado

El pasado jueves, Chano Charpentier llegó como invitado a Otro Día Perdido. En un mano a mano con Mario Pergolini habló del éxito de Tan Biónica pero también tocó aspectos más personales como su historia de amor con su novia, sus adicciones y la etapa de recuperación.

Si bien algunas de sus parejas fueron conocidas públicamente, en esta oportunidad el líder de Tan Biónica sorprendió al revelar que mantiene una relación amorosa desde hace tres o cuatro años y se mostró visiblemente feliz al hablar del vínculo: "No, no creo que casarnos... No somos muy de ese estilo", respondió sobre la posibilidad de pasar por el altar.

Chano llegó a Otro Día Perdido y habló de su relación sentimental y sus adicciones

Chano confesó que esta relación lo ayudó a salir adelante en un momento complicado de su vida: "Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida . En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida", dijo y confesó que no describe su vínculo como algo juvenil de sentir mariposas en la panza, sino que va más allá: un amor maduro.

El cantante no dio muchos detalles sobre la identidad de su novia, pero se sabe que la joven es Tami Bianchi; y es que se los vio públicamente en varias oportunidades: cafés, eventos de moda y playa fueron algunos de los destinos.

Chano junto a su novia, Tami Bianchi, en Uruguay

"Yo siento que Dios me la puso ahí, y que es ella. Desde el principio lo sentí, me enamoré perdidamente y supe que es la mujer de mi vida. Empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta...", relató, dejando entrever la profundidad de la conexión que los unió desde el primer momento.

Chano no sólo agradeció el acompañamiento de su novia, sino también se mostró agradecido por el cariño que recibe: "A mí siempre me costó todo y realmente valoro que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan personas fanáticas de Tan Biónica, sino gente que me dice ' che, qué bueno que estás bien, hace tiempo que te vemos bien '. La gente se preocupa por ver cómo estoy y me pregunta por mí y por mi familia", contó.

El intérprete hizo un mea culpa obre ciertas actitudes: "Recién pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase. En muchos momentos me mostré como una persona soberbia o mostré una cara mía que no es la que tengo", comenzó y luego justificó: " Por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura también motorizados por problemas de adicción ".

Pese a que a veces hizo hasta lo imposible para alejar al público, sus seguidores lo siguieron eligiendo. Pero no sólo sus fanáticos, Mario Pergolini tuvo un gesto que Chano lo recordó para siempre: "No sé si te acordás, pero vos te acercaste a mí sin querer ser intrusivo, ni querer ponerte en el plan de dar un consejo. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a Vorterix hice una nota con vos y cuando te dije que me iba abajo a fumar un pucho, me dejaste que fume ahí en el estudio, que estaba todo bien, y fumamos un cigarrillo", rememoró.

