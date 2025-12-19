La UBA distinguirá al Indio Solari con el Doctorado Honoris Causa: "Se convirtió en una figura destacada del arte y la cultura del país"

La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa a Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes de la música popular argentina, en reconocimiento a su trayectoria artística, su aporte a la cultura popular y su incidencia en la construcción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país. La decisión fue adoptada durante la última sesión del Consejo Superior, celebrada el 17 de diciembre de 2025, y quedó formalizada en una resolución que destaca el carácter excepcional de la obra del músico, tanto en su dimensión artística como cultural y social.

En los considerandos, la UBA subraya que Solari, "con una trayectoria artística de más de cinco décadas, se ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país". El texto remarca además su rol como cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y como motor creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dos proyectos que marcaron hitos en la historia de la música nacional.

La resolución pone especial énfasis en la dimensión colectiva y cultural que rodeó a sus obras y presentaciones en vivo, al señalar que estos proyectos "se constituyeron en núcleos de experiencias comunitarias singulares", un fenómeno que excedió largamente lo musical para convertirse en un hecho social y generacional. El Consejo Superior repasó la vasta discografía de Solari con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mencionando álbumes fundamentales como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996), entre otros.

La resolución del Consejo Superior de la UBA

Todas ellas se convirtieron en piezas centrales del rock argentino. También se destacó su prolífica carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con discos como El tesoro de los inocentes (bingo fuel) (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), además de numerosos registros en vivo y producciones audiovisuales y digitales recientes. Uno de los puntos centrales del reconocimiento tiene que ver con la densidad simbólica de su obra. Según destaca la UBA, las letras del Indio Solari, de "notable densidad poética y simbólica", fueron y siguen siendo objeto de análisis desde múltiples perspectivas disciplinares, entre ellas la filosofía, la sociología, la literatura y los estudios culturales.

El documento señala que su producción artística "ha contribuido a la configuración de un lenguaje propio en el campo del rock, articulando referencias literarias, filosóficas y políticas con una mirada crítica sobre la realidad social, la desigualdad, el poder y las formas de vida de amplios sectores populares". Esa combinación, subraya la resolución, permitió construir una relación singular y profunda con su público, poco frecuente en la historia de la música popular. El Consejo Superior recordó además que Solari recibió a lo largo de su carrera múltiples distinciones, entre ellas el Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock, el Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock y el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Legislatura porteña.

Indio Solari

En virtud de "la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país", la UBA consideró "pertinente que esta Universidad reconozca la trayectoria de Carlos Alberto Solari". La resolución concluye de manera categórica: "Otorgar al señor Carlos Alberto Solari el título de Doctor Honoris Causa de esta Universidad", consolidando así un reconocimiento académico a una figura que, desde la música popular, dejó una marca indeleble en la cultura argentina contemporánea.