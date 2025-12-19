La alarma sanitaria se enciende en Argentina tras la confirmación de los primeros tres casos de influenza A(H3N2) subclado K en el país. Según informó la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán".

Los afectados son dos adolescentes de Santa Cruz y un niño que requirió internación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque ninguno presentó complicaciones graves, la rápida propagación de esta variante en otras regiones del mundo genera preocupación.

El subclado K, conocido técnicamente como J.2.4.1, es una evolución genética del virus H3N2, un subtipo de la influenza A que circula estacionalmente a nivel global. Identificado inicialmente en Asia, esta variante se extendió a Europa, América del Norte y ahora América del Sur, incluyendo países vecinos como Perú, Chile y Bolivia. Su característica principal es una mayor capacidad de transmisión , atribuida a mutaciones en la hemaglutinina, una molécula que facilita la entrada del virus en las células de las personas.

Aunque no parece causar cuadros clínicos más graves que otras cepas, su alta contagiosidad representa un desafío para los sistemas de salud, completamente desfinanciado en la gestión de gobierno actual. Esto podría afectar especialmente en poblaciones vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2)



La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes.



La influenza A(H3N2) subclado K presenta síntomas similares a los de otras gripes estacionales, pero su aparición es repentina y puede ser intensa. Cabe prestar más atención y recurrir al centro de salud más cercano en caso de estos síntomas:

Fiebre alta, generalmente superior a 38°C, acompañada de escalofríos

Dolor muscular y articular, especialmente en piernas, espalda y brazos

Cansancio extremo y malestar general

Dolor de garganta, tos seca y congestión nasal

Dolor de cabeza incesante

La cartera dirigida por el ministro de Salud Mario Lugones, intensifican la vigilancia epidemiológica para identificar rápidamente nuevos casos y cambios en los patrones de transmisión: la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela trabaja en coordinación con el ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" para monitorear la circulación del virus en todo el país.

Es por esto que se recomienda a la población extremar medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y evitar el contacto cercano con personas enfermas . Además, quienes presenten síntomas respiratorios deben buscar atención médica oportuna para prevenir complicaciones y reducir la propagación.

Aunque los casos detectados hasta ahora no presentaron complicaciones graves, la circulación de la influenza A(H3N2) subclado K no debe tomarse a la ligera pues contagiarse es fácil: prevenir es clave para evitar un brote mayor.