Nuevo revés para La Libertad Avanza: el Presupuesto 2026 se tratará sin modificaciones

El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo tropiezo político en el Senado tras no lograr reinstaurar el polémico Capítulo XI del Presupuesto 2026, previamente rechazado en la Cámara de Diputados. Este revés se suma al reciente aplazamiento de la reforma laboral, dejando en evidencia las dificultades del gobierno de La Libertad Avanza para consolidar su agenda legislativa aunque funcionarios como Patricia Bullrich finjan demencia y festejen a través de sus redes sociales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ezequiel Atauche, confirmó que el bloque libertario consiguió las firmas necesarias para dictaminar el proyecto, pero sin las modificaciones que pretendían incluir. El texto que será debatido el próximo viernes 26 es idéntico al aprobado en Diputados , lo que significa que temas sensibles como la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad quedaron fuera del alcance del oficialismo.

El Senado tiene dictamen de Presupuesto y sesionará la próxima semana.



Buen trabajo de Ezequiel, del bloque y la comisión. https://t.co/2bmgG3G04b — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025

La incapacidad de reponer estos artículos representa un duro golpe para Milei y su equipo, quienes habían prometido insistir con estas medidas en la Cámara Alta. Sin embargo, expertos constitucionalistas ya habían advertido sobre la inviabilidad legal de reintroducirlas tras el rechazo en Diputados, lo que dejó al oficialismo en una posición complicada para justificar sus maniobras.

Bullrich, recientemente designada como jefa del bloque libertario en el Senado, también enfrenta cuestionamientos internos. Según fuentes legislativas, varios senadores aliados le habrían advertido que no acompañarán decisiones "a latigazos", dejando en claro que la unidad dentro del bloque está lejos de ser sólida.

Otro actor que quedó mal parado es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien había asegurado en declaraciones radiales que el gobierno seguiría trabajando para corregir el Capítulo XI en el Senado. "Ese punto puede generar un desequilibrio hacia adelante, hay que corregirlo ", afirmó Santilli horas antes de conocerse la imposibilidad de introducir cambios.

Este nuevo traspié legislativo expone las fisuras dentro de La Libertad Avanza y jaque la capacidad del gobierno para avanzar con su agenda en un Congreso fragmentado y con una oposición que intenta como sea buscar alianzas frente a la motosierra libertaria.