Homero Pettinato dijo que Sofi Gonet "no pasó el control de armas" y estalló todo en los Premios Olga 2025

El año va llegando a su fin y los canales de streaming dieron cierre a un 2025 cargado de polémica y logros. En este contexto, el canal de Migue Granados cerró la transmisión con la entrega de Premios Olga 2025, que generó más controversia.

El primer clip viral de la premiación fue la terna "Mejor Traición", donde repasaron por los talentos que llegaron al canal directamente desde otras empresas competencias. Nacho Elizalde encabezó la lista con su traición a Luzu TV, igual que Marti Benza.

Migue Granados y Nati Jota en la conducción de los Premios Olga 2025

Evelyn Botto también estuvo nominada por su deslealtad a Urbana Play, Evita Luna llegó directo desde Blender y como mención especial ternaron a Lucas Fridman: "Traición a Migue Granados en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022, que por más que no haya sido este año para mi es una traición que hoy sigue vigente", relató la voz de la gala.

Finalmente el premio se lo llevaron Elizalde y Benza: "Cuantas sesiones de psicólogos ambos", acotó Nati Jota desde la conducción, en referencia a lo que tuvieron que afrontar por el hate de la comunidad de Luzu. "Qué orgullo, qué honor", bromeó Marti.

Todo olga insultando a marti y nacho JAJJAJAJAJAJ los traidores del año

JAMÁS me haran odiarlos pic.twitter.com/bfQ5yszgws — joselyn (@joselyn_______) December 19, 2025

Otro de los momentos más polémicos de la gala fue el premio a "Peor Ship", que se lo llevó Homero Pettinato y Sofi Gonet: "La verdad que cuanta emociones juntas. Ella iba a venir pero no pasó el control de armas ", comenzó con un chiste pesado a la hora de recibir el premio y siguió con un fuerte palo a su ex: "A veces uno se equivoca fuerte. En realidad está todo arreglado, nunca fuimos pareja".

Cabe recordar que los mediáticos atraviesan uno de los momentos más polémicos con denuncias cruzadas sobre violencia. La Reini no sólo filtró sus chats, sino que confesó sacar lo peor de ella cuando estaba con Homero.

Los Premios Olga 2025 terminaron con Pedro Alfonso con el Olga de Oro: "Gran compañero, siempre al pie del cañón. Muy querido por todos y tiene una gran humildad que no debería porque tenerla", dijo Migue Granados mientras los compañeros felicitaban al ganador y finalizó con una provocación a sus haters: "Que lindo va a estar Twitter hoy", en referencia a los continuos quilombos en la red social.