Julia Calvo, entre Wanda y la China: la confesión que se robó la noche en MasterChef Celebrity

La eliminación de Julia Calvo de MasterChef Celebrity este jueves prometía ser un momento emotivo más dentro del reality, pero terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la temporada. No fue un plato fallido ni una devolución del jurado lo que dejó a todos hablando, sino una confesión tan honesta como incómoda que la actriz le hizo en vivo a la conductora, Wanda Nara. Minutos antes de colgar el delantal y despedirse de la competencia, Calvo decidió decir lo que muchos pensaban pero nadie se animaba a mencionar: su estrecha amistad con China Suárez, enemiga declarada de Wanda y actual pareja de Mauro Icardi.

Con tono calmo, lanzó una bomba envuelta en ternura: "No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, 'oriental', que quiero mucho... en ningún momento pensé: 'Uy, es la enemiga de mi amiga'. Y te conocí y sos realmente un placer, una compañera... y esto de ayudar. No sé si sirve, pero no dejen de ayudar. No es tiempo perdido". La escena ocurrió en pleno estudio de MasterChef Celebrity, y logró algo poco frecuente: eclipsar una eliminación con un gesto de humanidad que desarmó tensiones mediáticas acumuladas durante años. Lejos de la incomodidad que muchos esperaban, el momento tuvo más de reconciliación simbólica que de pase de facturas.

Horas después, ya fuera del reality, la actriz amplió sus palabras en una charla distendida con Vero Lozano, donde contó cómo vivió estar "en el medio" de una historia tan cargada de conflictos ajenos. "Inclusive a Wanda se me ocurrió decirle lo que me pasaba", relató, y explicó el dilema con sinceridad: "Yo he tenido una gran compañera de novelas, de muchas novelas, una persona que quiero mucho, que vi crecer, que me ha confesado cosas como sobrina, que es la China, y de repente dije tengo que trabajar con Wanda. Es como estar en el medio de una pareja...".

Wanda Nara

Lejos de alimentar el morbo, Calvo sorprendió con elogios hacia la conductora. "Y de repente me encontré con una Wanda espectacular, vulnerable, solidaria. Yo la disfruté mucho, creo que se lo hice saber cada vez que pude, la verdad que gracias, le decía un gracias, porque es fantástica", aseguró. Y siguió: "Es muy importante el rol de ella. Contiene, te ayuda, es muy empática. Los que estamos recibiendo lo necesitamos". El relato sumó incluso una anécdota que descomprimió cualquier tensión con humor, fiel al estilo de la mediática: "Ella me dijo algo muy hermoso, pero muy en su estilo de humor. 'Si hubiera sabido te hubiera clavado una navaja. No boluda, está todo bien'. Claro. Está todo bien, porque cada una es cada una. Y conocí a dos personas hermosas", concluyó la ex figura de Casi Ángeles.