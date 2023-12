Del berrinche de "Furia" al fastidio de Isabel en Gran Hermano: "Necesita sentir que la discriminen"

La incorporación -un día después que el resto- de Bautista Mascia y Sabrina Cortez, los jugadores número 21 y 22 de la actual edición de Gran Hermano, movilizaron al resto de los jugadores por completo. La joven mendocina, por su parte, a minutos de entrar logró alzarse con la prueba de liderazgo y quedó en el centro de las críticas por parte del resto de sus compañeros. A su vez, la convivencia y la distribución de tareas, también prendieron la mecha de una bomba que está a punto de explotar.

Con su imposición, Cortez obtuvo la inmunidad para las nominaciones, y además tendrá la potestad de sacar a uno de los cuatro integrantes de la placa y poner a otro en su lugar. Un botín muy codiciado por el resto. El hecho de que lo consiga, generó resentimiento por parte de Catalina Gorostidi, quien lo expuso abiertamente y hasta luego pidió perdón. La que no pidió perdón, explotó y hoy se encuentra pidiendo pista a gritos, es Juliana "Furia" Scaglione.

Juliana Scaglione

La hermanita sacó toda su tanada y aseguró que ella debía haber ganado la prueba y no la recién ingresada. "Para ganarme a mí tenés que ser triple doble de riesgo. No me gusta perder y cuando intuyo algo que no es correcto, me gusta hablarlo. La prueba del líder la gané yo, si no hubiera entrado esa persona. Es mi percepción. No está bueno, te deja como un gusto medio agrio", reconoció Furia en el confesionario.

Luego, en otro tape, se la vio decirle cosas al respecto a Zoe Bogach. "Si a vos te hubiera pasado que estabas por ganar, vas y le rompés todo. Yo fui bastante sincera y podría haberle roto todo porque estoy re loca", afirmó. En el medio, además, hasta amagó con irse del reality. Una decisión que se presentó a partir del enojo que le generó que Sabrina logre el liderazgo. Si bien no se concretó, la voluntad de abandonar el juego también la expuso como un eslabón débil de la cadena de convivencia.

El enojo de Furia fue tal que, cuando reposaba iracunda en el patio y Williams López fue a fumar, le preguntó como estaba. Allí ella le aseguró: "yo voy a dormir acá". Luego lo volvió a cruzar: "Y si te jode no me hables". Todo este perfil la colocó como una de las más nominables, y así fue que se llevó 11 votos y se transformó en la más votada del programa.

Luego de quedar en la placa, tuvo un monólogo frente a sus compañeros donde demostró el porqué de su apodo. "Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad, yo tengo otra. Si quiero caminar, hacer chistes y hablar pelotudeces, es mi micrófono. Cada uno vino a acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí, cómo soy en mi personalidad. Dejen de decirme 'Juli, basta', 'Furia pará'. Más me dicen eso, más ganas de irme me dan. Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años", señaló.

Sabrina Cortez tiene 28 años e ingresó a Gran Hermano un día después de los 20 primeros participantes.

"Ustedes se van a quedar acá adentro, yo ya sé lo que pasa conmigo porque me pasa en la vida en general. A mí siempre me señalan, me apuntan con el dedo", confesó Furia. "Abracen a quienes realmente necesitan apoyo. Por ejemplo Zoe o quienes lo necesitan realmente. Yo no lo necesito. Cierren el ojete, digo y hago lo que quiero de mi vida", concluyó.

Quien enseguida aprovechó todo este berrinche para llevar agua para su molino y también sepultar a su compañera, fue Isabel Denegri, la mujer de 65 bautizada por Telefe como la "abuela hot". "Necesita sentir que la discriminen", les explicó a sus compañeras respecto a la explosión de Furia.

Así se la vio recorrer los ambientes de la casa y hablar con sus compañeros y compañeras para deslizar que la voten a Scaglione. "Ayer se puso super mal Furia, ella creía que iba a ganar, se puso muy de mal humor", repetía entre hermanitos y hermanitas. En el medio tuvo un diálogo esclarecedor con Lisandro Navarro, mientras cortaban las pizzas y ella hacía posiciones de combate con la cuchilla en la mano.

"Estoy re tranquila. Yo sé el carácter podrido que tengo, y soy así, es lo que hay", le decía Isabel a su compañero. "Sos auténtica. Eso es lo más importante", la definía él. "Si venís a acá a tomar solcito, rascarte la concha y ponerte pestañitas todo el tiempo, no me va", afirmó la "abuela hot". "Coincido totalmente. Si viniste a pasar desapercibido...", la respaldó Lisandro. "No sólo eso, a que te atiendan. Yo no soy tu sirvienta, lo hago porque soy así. Sino ni en pedo", explicaba.

Isabel, la "abuela hot" de Gran Hermano

Es que los principales fastidios de Denegri pasaron por las cosas que no hacen los demás. Fundamentalmente por parte de Zoe, quien ingresó con el perfil de no hacer nada y hasta lo dice orgullosa. También apuntó contra Alan Simone por sus actitudes de divo. Lo cierto es que su primer objetivo es que vuele Juliana. Y en ese objetivo se encuentra bien encaminada. Lo único que la puede alejar, es algo demasiado improbable: que sea Furia la salvada por Sabrina.