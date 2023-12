Del "¡se la pongo!" a Catalina al acoso a Denisse: Negro Onty al borde de ser el primer eliminado de GH

Al parecer, los días de Hernán Ontivero dentro de la casa de Gran Hermano están contados. Resulta que el cordobés quedó en la lista de nominados que se batirán a duelo este domingo para determinar quién será el primer eliminado del reality y fue quizás el voto de Catalina Gorostidi quien lo describió de pies a cabeza. "Mis primeros dos votos son para Hernán Ontivero, más que nada porque por ahí no me gustan tanto los comentarios medio zarpados que hace", sostuvo la pediatra.

El Negro Onty antes de ingresar a GH

Aquellos que siguen a diario el vivo dentro de la casa descubrieron que Ontivero no deja de hacer comentarios "subidos de tono", de índole sexual y desubicados, sobre todo a sus compañeras. El ejemplo más claro ocurrió cuando le tocó nominar. Allí, sentado, Hernán afirmó: "El primero se lo pongo, ¡se la pongo! a Catalina", dijo, intentando hacerse el gracioso y ganándose el masivo repudio de los espectadores. "Porque está más desubicada que pollito con medias", agregó al dar los motivos.

Pero este no fue el único repudiable comentario que hizo el cordobés dentro del reality. Sentado en el patio y rodeado del resto de sus compañeros varones, Hernán posó sus ojos en Denisse González y sin dudarlo, le dijo: "Tas buena eh. ¡Bien ahí! La pollera esa a lo rustico, la cara de mala tuya más los bucles esos tuyos, le voy a hablar bien a mi mamá de vos". Esta frase despertó las carcajadas de los que lo rodeaban y la rápida reacción de la participante: "¿Y tu pinta? ¿Qué onda?".

Lo cierto es que las primeras horas del cordobés tampoco habían sido acertadas, sobre todo luego de que su ex pareja, Thania Aguilera, acudiera a sus redes sociales para denunciar que no sólo recibió golpes de parte del participante de GH, sino que además aseguró estar esperando un hijo que Ontivero se niega a reconocer. "Entró diciendo que no tiene hijos, ¿vos te pensás que me va a dar un peso? Ocho meses ausente del embarazo de su hijo! ¡Onty Hernán! ¿Y ahora en un reality?", escribió.

A través de su cuenta de "X", la joven denunció que Hernán "una vez me levantó la mano y me dejó marcas". "El que dijo que tenía moral y nunca dejaría a un hijo suyo tirado, ahí les cuento que con la misma que me gorreaba ahora se hace cargo de hijo ajeno y el mío que viene en camino lo niega. "¡Yo jamás les pedí nada, estoy embarazada y trabajo para darle a mi bebé lo que sea! Ustedes ¡le dan fama a un golpeador, borracho abandonador y mentiroso!", sentenció.

En medio de este contexto fue que cobraron gran relevancia los dichos del cordobés al presentarse con sus compañeros. Dentro de la casa se definió como un hombre de 30 años "soltero" que "todavía no" tiene hijos y que dejó "un huesito" afuera de la casa al ser consultado sobre si tenía algún amorío. Por este motivo, las redes sociales se llenaron de mensajes de "Hernán 9009", "Que se vaya hoy mismo", "Que salga y se ocupe de su hijo" o "Que se vaya este degenerado". Finalmente la placa quedó conformada de la siguiente manera: Juliana (24), Zoe (9), Hernán (7) y Catalina (6), y al parecer todos los números los tendría el cordobés.