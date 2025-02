El adiós al bigote y un mensaje helado: la novia de un participante de GH lo mandó al freezer

Lo que parecía una noche más en la casa de Gran Hermano se convirtió en un huracán de emociones, cortes de pelo y frases lapidarias. Juan Pablo, uno de los jugadores más queridos (o cuestionados) del reality, recibió una "visita" muy distinta a la que esperaba: su novia (o mejor dicho, ex dado su último mensaje en redes) Silvana le envió un mensaje en video que dejó helados a los espectadores, los hermanitos y, sobre todo, a él. El congelados de la noche no fue el habitual momento emotivo donde los familiares derraman lágrimas de orgullo. No, esta vez el frío vino en forma de palabras afiladas y un tono seco que se sintió como un baldazo de agua helada.

Y el que recibió ese puñal fue el propio Juan Pablo. "Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también", arrancó Silvana con una contundencia que desde ya vaticinaba tormenta. Pero el golpe de gracia llegó después: "Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y en cambio hiciste todo lo contrario". La casa entera se paralizó. Juan Pablo, que minutos antes flotaba en su burbuja de ilusiones, de repente pareció darse cuenta de que su realidad fuera de la casa podía estar pendiendo de un hilo.

Y para cerrar, la estocada final: "Lo que hablamos sigue igual, así que charlamos cuando salgas". Un cierre tan seco y enigmático que dejó al correntino con la mirada perdida. Pero Silvana aún guardaba un último dardo, uno que hizo explotar a las redes: "Mientras tanto, te deseo un buen juego... y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente". El bigote, que ya era parte de su identidad en la casa, se convirtió de repente en el foco de una revolución. Y como era de esperarse, Santiago del Moro no dejó pasar la oportunidad. "Devi, ¿sabés lo que haría yo en este momento? Iría a afeitarme el bigote", disparó el conductor.

El mensaje de Silvana en redes sociales

Esto generó carcajadas en el estudio, aunque no fue de la gracia del participante. El grito de guerra se instaló en la casa. Los hermanitos comenzaron a corear: "¡Aféitate, aféitate!", mientras Juan Pablo, en shock, intentaba procesar lo que acababa de suceder. La presión fue demasiada. Entre risas, empujones y comentarios filosos, terminó camino al baño, con la maquinita en mano, para despedirse de su tan cuestionado bigote. "Te cambió la cara", le dijo uno de sus compañeros cuando volvió. Y Chiara, sin filtro, remató: "¡Se te re ven los dientes!". La casa entera explotó en carcajadas.

La noche que comenzó con reproches y tensión terminó con risas y un cambio de look en vivo. Pero faltaba escribir un capítulo más de esta historia. Y es que Silvana, a través de sus redes sociales, colgó un contundente mensaje para el público: "Hola a todos. Quiero tomarme un momento para aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality. Antes de que él entrara a GH, ya habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación", rezan las primeras líneas del feroz mensaje de la joven.

Si bien buscó llevar tranquilidad a su vida, afirmando que se trató de una "decisión tomada desde el respeto y la madurez", resaltó: "Ambos estábamos en la misma página. Además, Juanpi dejó claro antes de entrar al programa que lo hacía como soltero, por lo que no tiene sentido seguir creando historias que no son reales. Desde el principio, entendí y respeté su decisión de participar en esto. De hecho, le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa porque sentía que era algo suyo, un camino que él decidió tomar y en el que yo no tenía por qué estar involucrada. Hablamos bien, llegamos a un acuerdo, y confié en que las cosas se manejarían con claridad".

Juan Pablo y Silvana

Pese a esto, Silvana fue contundente y resaltó que se siente traicionada. "Sin embargo, me están faltando al respeto por todos lados y eso no es justo. Quiero que conste que al inicio del video lo aclaré, y lo hice porque hace un tiempito me venían insistiendo con este tema. Decidí grabarlo también por el cariño que le tengo a Juanpi y por respeto a quienes siguieron nuestra historia, pero me gustaría que dejen de hacer suposiciones que no tienen fundamento. Entiendo que mucha gente se involucra con lo que ve en el reality, pero nuestra relación terminó antes, más por razones personales que por tema de su ingreso al programa", cerró.