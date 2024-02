"Él está enganchado, ella no": el video que confirmó el romance entre Romina y Nacho

Meses atrás, Nacho Castañares decidía ponerle punto final a su romance con Lucila "La Tora" Villar y Romina Uhrig, casi en simultáneo, hacía lo propio con su relación con el ex intendente de Moreno, Walter Festa. Esto originó fuertes rumores que vinculaban amorosamente a los ex hermanitos y que se terminaron por confirmar en las últimas horas, tras la viralización de un video que filmó sin intenciones de quemar a nadie Ariel Ansaldo, donde se los ve a ambos abrazadas y muy acaramelados.

Para muchos de sus seguidores, el muy breve clip es una confirmación de las versiones de la nueva relación. El fragmento con el cual se construyó la conclusión es muy breve, ya que registra unos pocos segundos un cálido abrazo entre los dos nuevos tortolitos. Pero alcanzó y sobró para que los usuarios de redes sociales den por hecho lo que ya se había dicho horas antes en LAM. Además, las acusaciones de traición de parte de ambos a La Tora, se hicieron oír.

Lo cierto es que en el programa de América TV, el periodista Pepe Ochoa dio una confirmación del affaire y hasta explicó un poco más de cómo fue que se dio la historia entre ambos. "Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, que me dice te recontra confirmó la mentira que salió a la luz entre Marcos (Ginocchio) y Julieta (Poggio). Nacho y Romina se siguen viendo", adelantó el panelista.

Luego explicitó aún más detalles de la relación cuando contó que "el que se enganchó es Nacho y Romina no", ya que todo "empezó cómo un histeriqueo", pero después él "se enganchó y ella no". Inclusive se animó a dar una versión más personal de los coletazos de lo que ocurrió, ya que aseveró que la separación de ella con el ex intendente de Moreno fue justamente por este affaire.

Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares en una sesión de fotos, cuando todavía eran pareja.

Es una realidad que Uhrig tiene un rencor declarado con el periodista, el cual quedó públicamente revelado a partir de un tuit que ella le contestó a él. Ochoa había subido una imagen de ella en un tuit y había escrito: "Mañana vuelve la dipuchorra a la casa", justo antes de que ella reingresara a la casa más famosa del país como invitada a la actual edición. Cabe recordar que Romina fue diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) entre 2019 y 2021. "No cambias más Pepe y cada vez que me ves, me abrazas. ¡Y mira que lo hablamos! Sos mal tipo y falso, otra no queda. Y no te metas más conmigo, hacé tu camino. Éxitos", le escribió ella a esa publicación.

La separación de Nacho con La Tora fue hace meses atrás, cuando los rumores acerca de este amorío todavía no se habían popularizado. Aunque es una realidad que si las versiones son ciertas y Castañares es quien quedó más impactado de la historia que vivió con Uhrig, es probable que él haya terminado con Lucila a partir de lo que sintió.

Romina Uhrig en el Bailando 2023.

La imagen de ellos abrazados se dio en la casa de Daniela Celis y Thiago Agustín Medina, los dos tortolitos de la anterior edición de GH que tuvieron gemelas hace unas semanas. Allí estuvieron Romina y Nacho, al igual que Ariel, quien los registró dándoles la mamadera uno a cada una, en los sillones de su hogar.

Parece que fue ayer cuando Romina lo votaba a Nacho en todas las placas. Supuestamente quería que pague el haber sido parte de "Los Monitos", ese grupo que formaron junto a Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher. Aunque ahora y a caballo de estas versiones, puede ser que lo haya hecho por otro razón más inconsciente, que dé pie al nuevo shippeo: ¿Romacho? ¿Nachina? El tiempo dirá.