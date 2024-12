El momento escatológico de Petrona Jerez en GH2025: contó su curioso método para tirarse gases

Todavía no pasaron siete días desde que 24 nuevos participantes ingresaron a la casa de Gran Hermano y, aun así, la actual edición ya tuvo momentos que lograron colocarse en el recuerdo de las y los fanáticos del formato, como el ataque transfóbico en el confesionario a Luciana Martínez por parte de Sebastián Bello o la crisis de pánico que protagonizó Keila Sosa en las últimas horas.

Aunque algo que podría parecer más difícil e inlograble, se alcanzó en una reciente anécdota que contó Petrona Jerez, que logró poner a lo relatado casi en el mismo plano que uno de los eventos canónicos más importantes de todas las temporadas de Telefe en términos escatológicos: el "Popoggio". Ese momento en el que Julieta Poggio sufrió un percance fecal y derramó en una silla excremento durante la edición 2022/2023.

Es que la extrovertida participante tuvo un diálogo con las platenses Sandra Priore y Martina Pereyra, rodeado de risas y momentos cómplices ante lo que sucedió en el cuarto de las chicas. "Ay, no sabés esas ganas inmensas de tirarme un pedo que tengo", confesó la tucumana. "Y tirátelo", la invitaron sus compañeras en la casa más famosa del país. "Pero no puedo. Quiero ir al baño y no puedo desde ayer", explicó Petrona. Lo más comprometedor no había sucedido todavía. Pero la propuesta de Martina ya invitaba a pensar que la cosa iba a terminar mal: "Metete un dedo y arrancá por ahí", soltó entre risas la rubia.

Lucila "La Tora" Villar encontró caca en la silla del comedor en la edición de Gran Hermano 2022. Fue el comienzo del evento conocido como "Popoggio".

Fue entonces que Jerez contó su efectivo método para evacuar gases. "No, yo me apreto una nalga y se me sale. Me apreto la otra y se me escapan, pero ahora no sale nada", detalló. Las risas tentadas volvieron a copar la situación, pero esto no evitó que la tucumana se amedrente. "Te juro. Hago así y me tiro un pedo. Hago así y me tiro otro. Y hago así y no me pasa nada", continuó.

A su vez, Priore, que había sido la que más había disfrutado del relato, siguió con el tema para motivar más momentos desopilantes. "No, pero que no te agarre un bolo fecal, ¿no? Por Dios", le pidió su compañera. "No, ahí nomás me hago un detox", rechazó la tucumana con una mirada de complicidad cada vez más grande. "Tomaba detergente, cualquier cosa", bromeó Sandra al final.

Julieta Poggio es una de las figuras más interesantes y completas que sacó Gran Hermano durante los últimos años.

Si bien lo sucedido no pasó del relato, la conmemoración al "Popoggio" se hizo presente por la cuestión escatológica del tema. No pasó una semana y la actual edición de Gran Hermano promete competir con sus antecesores, aun con el desgaste a cuentas de ser la tercera temporada consecutiva que sale por Telefe.