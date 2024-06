¿Tuvieron sexo? Emma le contó a Nico que intimó con "El Chino" en el baño de GH y estallaron las especulaciones

La confesión que le hizo Emmanuel Vich a Nicolás Grosman en la casa de Gran Hermano descolocó por completo todo tipo de análisis respecto al futuro de los integrantes del reality pronto a terminar, en su edición más larga desde que el formato se emite en la Argentina. "Estuve con él", le susurró el peluquero a su amigo, en relación a Martín "El Chino" Ku. La bomba de haber intimado con un joven hetero y que está felizmente de novio con Marisol Sosa Unzaga, rompió todos los pronósticos.

"¿Dónde?", le preguntó Grosman. "En el baño", confesó Vich. "¿En qué parte? ¿En la ducha?", insistió el sorprendido hermanito. "¿Tuvieron sexo?", continuó. "Sí", confesó Emmanuel. "Amigo, vos sos el chabón más...", llegó a decir Nico antes de ser interrumpido por su interlocutor: "No fui yo. Porque siempre cago yo. Fue mutuo. Yo no voy a obligar a nadie a hacer nada".

Ante la sorpresa de Grosman, Emmanuel le preguntó qué era lo que lo preocupaba tanto y le aclaró que lo que lo inquietaba ahora era "cómo está él con toda esta información de los que están entrando". "Yo estuve en la placa y no pasó nada", aventuró a decir. "Encima, amigo. A mí me gusta muchísimo. O sea, yo no quiero estar con nadie más que con él. No sé por qué te estoy contando esto a vos", precisó.

Las dudas acerca de la realidad de esta exposición se hicieron muy grandes en ese momento. Más allá de que no da el perfil de la historia, existe la posibilidad más que cierta de que todo el relato sea parte de una misión que les otorgaron desde la producción. "Si esto que me estás contando es real, me comprometo a pagarte 200 dólares cuando salgamos. Pero si no lo es, me tenés que pagar vos a mí", le planteó Nicolás, cargado de dudas sobre lo que había oído.

Marisol y Martín "El Chino" Ku, participante de Gran Hermano.

"Te estoy contando todo, todo. Lo que escribió Catalina (Gorostidi) de que se caigan las caretas, que lo dice por alguien en particular que yo ya sé, que no quiero que sepa nadie, le estoy contando de qué es lo que se cayó a él y me dice: 'si es mentira, me debés 200 dólares'", le explicó Emmanuel a Juliana "Furia" Scaglione, quien se encontraba en el mismo sillón que ellos. "Él es bitcoinero", lo ninguneó la pelada.

"Pará. No puedo creer. ¿Qué te cae fuerte? ¿Que Martín pueda tener una relación conmigo? ¿Que me lo haya besado? ¿Qué? ¿Vos nunca te besaste a un chico?", lo cuestionó enseguida Vich. "Pero él tiene pareja", le espetó Grosman. "¡Y yo también!", contestó Vich. "Por eso no quiero decir nada, boludo", relativizó Nicolás. "Sabri (Cortez) también. Y entró con Alan (Simone) y le dio un beso. No sé qué más querés que te diga. No quiero que digas nada a nadie", le pidió al final.

En las redes sociales aseguraron que todo lo que hace Emmanuel con su amigo tiene que ver con una prueba de la producción. Algo así como que si lo convence, podrán comer todos una noche de sushi. Lo cierto es que el rumor, más allá de esta posibilidad tan factible, generó movimientos y resquemores entre los y las fanáticas del reality, quienes se animaron a fantasear sobre que esto sea cierto.