Furia, Williams, los familiares y la novia "fake": la guerra de los familiares de los hermanitos al rojo vivo

Gran Hermano comenzó hace dos semanas y ya está que arde en todos los aspectos. Mientras adentro de la casa se discute lo que podría llegar a suceder con Juliana "Furia" Scaglione por la supuesta cachetada que le dio a Williams López, en el afuera los familiares y allegados de los participantes continúan la misma guerra, pero mediante las redes sociales para bancar a su participante favorito a pesar de todo lo que podrían generar.

Furia Gran Hermano

Después de cada gala de eliminación, la casa de Gran Hermano tiende a darse vuelta completamente, en especial si el resultado que la mayoría de los participantes esperaba que ocurriera no fuera respaldado por el público. La paz es lo que menos reina en una convivencia que está completamente dividida. Furia y sus secuaces por un lado y el resto de los hermanitos por el otro.

En una nueva secuencia que vuelve a tenerla a Furia como protagonista. En esta oportunidad, se topó con Williams como su supuesta víctima, quien sin ningún tipo de problemas respondió. Mientras los hermanitos realizaban la prueba del líder, se realizó un descanso y la casa quedó dividida entre los que fueron hacia el comedor para hidratarse y quienes se quedaron dentro del sum aguardando para continuar. En ese parate, Furia ingresó corriendo a la sala al grito de "corré, corré", sin que nadie de los que estaba a su alrededor entendiera lo que estaba ocurriendo.

Pocos segundos más tarde, entró por el pasillo el "Paisa" -como lo apodaron dentro de la casa- fuera de sí y a los gritos. "¿Qué flashias? La conch... de tu hermana. Me vas a venir a pegar así, la put... que te parió. ¿Para qué me pegas así? Ni mi mamá me pega y me venir a pegar vos. Fantasma de mierda", le gritó a Furia, mirándola directamente a los ojos. En eso, Martín Ku logró agarrarlo por la espalda y por enfrente se le posicionó Lisandro Navarro para que la violencia no pase a mayores.

William López ingresando a la casa de Gran Hermano.

"¿Qué fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nada más, no te pegué", se defendió Furia. Ahí mismo, la transmisión que supuestamente es 24 horas, se cortó repentinamente y no volvió a mostrar de qué manera continuó la pelea. Lo que sí se sabe por ahora, es que la expulsión de la participante es una de las opciones que más se barajaría en la producción debido a que no está permitido ningún tipo de agresión ni violencia física.

A partir de ahí, se formó un debate donde muchos de los participantes opinaron sobre lo que tendría que hacer Gran Hermano. "Es como la situación de Brian Lanzelotta y Marian Farjat", acotó Rosina Beltrán, recordando cuando el oriundo de La Matanza fue expulsado por haberle pegado a la modelo. "Quiero ver si el dueño del programa Gran Hermano se aguantaría la falta de respeto y que te traten así. Acá lo que primero que te aclaran es que hay que aprender que hay igualdad. ¿Por qué la mujer le puede pegar al hombre? A mí me pegas y yo no me aguanto. Con quien sea", respondió Alan Simone.

Isabel de Negri también dio su veredicto y fue sin dudas la que más leña al fuego tiró. "Yo lo vi, le dejó el cachete colorado y marcado. ¿Vamos todos al confesionario a hablar?", propuso. Sobre la igualdad de género subrayó: "La ley nos resguarda y lamentablemente caga al hombre por el principio que hay porque hay más femicidios. La agresión en esta casa está prohibida. Ella grita, insulta y pega. ¿Qué más querés, loco?" y sumó: "No va a ir el Paisa a hablar porque es un pelotudo que le mueve la argolla".

Isabel se ganó el repudio del afuera por sus dichos

Isabel junto a Sabrina Cortez fueron las participantes que más insistieron con pedir la expulsión y hasta incentivaron a sus compañeros a realizar una charla grupal dentro del confesionario para pedir que echen enseguida a Furia por sus maltratos y la violencia que genera día a día. Sin embargo, nada de eso consiguieron, porque el único que fue a contar su propio relato fue Williams, el protagonista de la historia.

Tras ver estas situaciones, los familiares de Furia y Williams salieron con los tapones en punta por las redes sociales para dar su opinión y de alguna u otra manera defender a su participante. En principio, se divulgó un posteo falso de la novia del Paisa, Martina Brun, haciendo hincapié de que estaría a favor de Furia por la casi infidelidad cometida por el joven de 20 años.

"¡Gracias Furia! Le pegaste una cachetada por mí, si te expulsan lo esperamos a la salida y le damos la paliza que se merece por infiel. Gran Hermano, NO a la expulsión de Furia", decía la imagen. La manera para comprobar que era falso, es que la misma historia llevaba supuestamente 21 horas publicada, cuando en verdad el conflicto había pasado hace menos de una hora.

Eso por un lado y por el otro, fue Martina quien eligió comunicar que aquello era falso y dio su punto de vista a pesar de encontrarse en un semi duelo tras ver como su novio coquetea y llama "su amor" a Catalina Gorostidi. "Bueno esto obviamente no lo puse yo y tampoco estoy a favor de la violencia por más de todo a Williams lo voy a apoyar en esto! Él no es de reaccionar así pero esta chica está faltando mucho el respeto a sus compañeros y ahora la agresión!!! No sé qué pensarán ustedes pero yo estoy en contra de esto. Ya espero que se tomen medidas", escribió.

Descargo y desmentira de la novia de Williams López.

Seguido a eso, los familiares de Furia que le manejan sus redes prepararon dos descargos mediante historias de Instagram haciendo hincapié a que todo lo sucedido es una estrategia preparada del Paisa porque no tiene manera de levantar ni crear su propio personaje.

"Chicos la única forma que tiene el Paisa de bajar el nivel de amor por Furia es hacerse la víctima diciendo que ante una cachetada en forma de juego Furia lo violentó!! Cómo hizo cuando contó su historia de vida diciendo que amaba a su mujer y quería darle un buen estilo de vida y después se la quería comer a Cata. O sea comenzaron a jugar sucio. El violento y fayuto es él", expusieron.

Descargo de los familiares de Furia a través de las redes sociales oficiales de la participante.

En la historia siguiente, agregaron: "Si la única forma de bajar a alguien que tanto brillo y alegría da es generando y agrandando algo para propagar la expulsión por violencia es de gente careta!! Creense un personaje que la gente pueda amar!! Paisa ya sacamos una planta entre todos, no quieras que te lleven de nuevo al campo!! Mal actor de cine berreta y guionado por gente más careta aún!!".

Descargo en las redes sociales oficiales de Furia, por parte de los familiares de la participante.

Lo cierto es que el conflicto sucedió y por más de que la cachetada no se haya visto en vivo y en directo -porque llamativamente ninguna cámara estaba mostrando el sector de la casa donde fue el conflicto-, desde Telefe lanzaron un comunicado detallando la problemática y manifestando que a la noche Gran Hermano comunicará la medida que tomará. Por ahora, las opciones que pueden barajarse son la inmediata expulsión, la placa directa, la suspensión en la prueba del líder o también la cancelación a realizar la nominación.

Comunicado Telefé

"Este martes, los participantes de Gran Hermano 2023 se enfrentaron a una nueva prueba del líder a fin de conocer quién se quedará con la inmunidad y el resto de beneficios semanales de cara a la gala de nominación. La jornada se vio interrumpida por un conflicto entre Williams y Juliana.

En medio de un parate del desafío físico, Furia regresó al arena de la casa escapando de alguien y entre risas y al grito de "Corré, corré", detrás de ella apareció el "Paisa", muy enojado y acusándola de haberle pegado una cachetada.

¿Qué flasheas? La con... de tu hermana ¿Qué venís a pegar así? La put... que te paró ¿Qué pesas así, amiga? Ni mi mamá me pega así", soltó el participante con bastante efusividad. Rápidamente neutralizado por sus compañeros.

Fue una cachetada, nada más", disparó Juliana, quien negó haberle pegado y le pidió que pare. Se desconoce si se trató de algún tipo de broma por parte de ellos para quienes estaban en el SUM o si realmente existió algún conflicto. Esta noche, la palabra de Gran Hermano."