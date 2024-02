"GH no lo puede ganar una persona así de caca": Agostina explotó contra Furia y pidió su eliminación

Los días en la casa de Gran Hermano se hacen cada vez más eternos y la paciencia entre los jugadores, que ya llevan más de dos meses conviviendo, se agota día tras día. Eso mismo fue lo que quedó reflejado en una de las peleas más picantes del reality que se dio justamente entre dos amigas y aliadas, que parecían ser inseparables: Juliana "Furia" Scaglione y Agostina Spinelli.

Pasaron dos días de que ocurrió la pelea entre ambas "Furiosas" -ahora exs- a raíz de una orden de la voz de GH de que deben controlar un poco más los gritos y las subidas de tono dentro de la convivencia. Ante esto, Agostina señaló directamente a Furia, le remarcó a modo de "chiste" que debería ser más cuidadosa y la participante pelada se sintió meramente "traicionada" por las órdenes negativas de su amiga delante del resto de la casa.

Acto siguiente, Furia ingresó a la habitación donde duerme para empezar a cambiarse y detrás de ella la siguió la participante policía para hablar de lo sucedido. "No quiero jugar más con vos", le advirtió Juliana y eso mismo, fue evidentemente lo que desató el enojo de Agostina. "No te confundas conmigo. A mí me vas a tener respeto, si tenes la tanga dada vuelta es problema tuyo. Gila, te vas a ir", fue una de las tantas cosas que le lanzó.

Furia tiene muchos fans fuera de la casa.

Después de semejante griterío, pocos minutos más tarde de que Gran Hermano diera la orden de que empiecen a tratarse mejor, Furia le terminó contestando que se dio cuenta que "nunca fue su amiga" porque no sólo que "no comparte ni un mate" sino por todas las cosas hirientes que le remarcó.

Las Furiosas no existen más dentro de la casa por la salida de Catalina Gorostidi y la de Carla "Chula" De Estéfano, pero si algo le faltaba al grupo que supo manejar la casa durante el primer mes, era que así como se disolvió en el adentro, también lo haga en el afuera. Es que, a partir de esta pelea, Agostina eligió el camino para aliarse a Lisandro "Licha" Navarro y así planificar una estrategia para sacar de una vez por todas a Furia de la casa.

El lunes sucedió la pelea y el martes se puso en marcha la alianza Agostina-Licha cuando el participante de pelo largo le dejó servida en bandeja la prueba del líder a la policía, para que esta sea la líder semanal y pueda hacer y deshacer la placa de nominados como quiera para que dentro de ese plan, Furia termine en la cuerda floja.

El plan evidentemente no salió como se esperaba por un motivo en especial: se armó una placa de nueve nominados y hay muchos participantes que corren más riesgo que Furia, como lo pueden ser Lucía y Virginia. Es decir, para el público y también para lo que piensan dentro de la casa, al ser tantos "hermanitos" con un pie afuera, pueden caer los más débiles en la eliminación y la estrategia de Agostina y Licha, tiene todas las de fallar.

Juliana "Furia" Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro estuvieron más mimosos y cariñosos que de costumbre.

La policía no abandona el barco de la pelea y lo dejó más que claro. Cuando la voz de Gran Hermano la llamó para que se dirija hacia el confesionario a votar, caminó todo el pasillo dedicándoselo principalmente a Furia, para poder crear su eliminación: "Esta semana necesito que me ayuden. Se tiene que ir. No queremos vivir más con una mala persona, cero valores, basta. Que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio, no una persona de mierda".

Al momento de nominar, repartió los votos entre Federico "Manzana" Farías y Martín Ku, por considerarlos fuertes y que podrían ser un peso pesado para Furia, aunque al momento de dar las explicaciones de los votos otorgados, detalló: "Necesito que se vaya Juliana y para eso necesito dos personas más o menos fuertes para que le saquen". Al retirarse del confesionario, volvió a realizar el mismo pedido: "Que se vaya. Voten. A todos los seguidores de mis compañeros que están afuera, esta semana es nuestra. Seis placas sin estar, vamos a ver esta".

Una vez que Santiago del Moro anunció a los nueve nominados, la casa entera se rió de lo ocurrido y comenzaron a cantar "nominados" todos a la par y también "que se pique", por la cantidad que son. Es que, fuera de la placa solamente quedaron Agostina por ser la líder y Bautista y Nicolás por no recibir los votos suficientes de sus compañeros.

Agostina Spinelli se peleó con Juliana "Furia" Scaglione y destapó una olla de enojos y resentimientos.

Antes de la cena, mientras dialogaban en la cocina Lisandro, Agostina, Rosina, Virginia y Zoe, la participante Policía aseguró que le tocó una placa de porquería para ser la líder y porque además, su estrategia podría no funcionarle. Sin embargo, no perdió tiempo ni se echó atrás, y volvió a remarcarle a sus seguidores cómo también a los fanáticos del resto de los participantes que el camino seguro para el domingo es enviar "Juliana al 9009".

"Juliana al 9009, gente. Si me quieren sacar el próximo domingo sáquenme y yo me voy con la gloria de haberla sacado y que ustedes (sus compañeros) jueguen en paz y limpios. Basta de gente con cero valores, cero códigos, malas personas. Este Gran Hermano lo tiene que ganar una persona que sea buena, que juegue limpio y que no sea una caca. Quiero que lo gane una persona que se lo merezca, no una persona de mierda que se ríe de todo el mundo, se burla de todos y encima se victimiza. Quiero que la gente sepa cómo nos sentimos todos. Quiero que se vaya", expresó.

A pesar de que prácticamente se armó un monólogo porque ninguno de sus compañeros que estaban cerca asentía con lo que decía o se metía en el pedido de votos a Juliana, ella prosiguió: "Yo quería que quede en placa gente fuerte. A los seguidores de nuestros compañeros que se fueron, por favor, Juliana al 9009. Basta de seguir soportando a esta mina. Con la locura que tiene, vive gritando, yo pensé que yo era el límite pero esta mina no tiene códigos, no tiene valores. Lo suplico gente".

Y continuó: "Por favor, que se vaya este domingo. No pido más. Se cree que la tiene atada, hace seis placas que no está nominada. Se cree la gran Cristian U; Cristian U hubo uno solo, gente. Basta. Ella es maleducada con nosotros, con la producción, con todos. Desagradecida. Fui la única que la aguantó desde el día uno. Basta. Cero valores. Falsa".

Para lo único que fue interrumpida fue cuando Lisandro le aseguró que debe calmarse un poco más y no obsesionarse con una sola persona porque eso le jugaría en contra para su estadía. De igual manera, le explicó que lo hace porque "No la soporta más" y añadió: "No soy yo sola, toda la casa quiere que se vaya. Falta el respeto a todo el mundo, es mala persona. Por favor gente, vótenla. Juliana al 9009. Quiero que yo y todos ustedes vivamos normal, bien y que no tengamos que soportar cosas malas. Deseo tanto, pero tanto que se vaya. Necesito que se baje de esa nube en donde está, en la que se cree que ella es la mejor y todos ustedes son unos inútiles".

Sin dudas lo que más llama la atención es como puede ser que por un simple "chiste" y un aviso de "no jugar más juntas" puede desatar todo esto y hubo una sola persona que le encontró la explicación: Gastón Trezeguet. El ex participante lanzó en plena televisión que el enojo de Agostina contra Furia fue creado por Romina Uhrig, que al entrar a la casa le "llenó la cabeza" en contra de la personalidad de Furia.

Agostina Spinelli y Furia dialogaron antes de que ocurra su pelea.

Pero ante ser señalada como la tercera en discordia entre ambas "Furiosas", Romina se defendió: "Agostina defendía todo el tiempo a Furia, decía que ella se enojaba con todos, pedía que la dejen y después se arreglaba dándole un abrazo. Yo siempre les dije que tenían que comportarse como una familia, no sobre qué hacer y qué no. No tengo nada que ver de la pelea de ellas, yo no hablé con ninguna de las dos como para que hoy estén así".

No obstante, Gastón le remarcó de a poco, todas las situaciones en las que influyó en el juego. "No te das cuenta de lo que dijiste. Dijiste que Furia se aísla, que nadie se le enfrenta. Sos la causa principal en el quiebre entre Agostina y Furia. Te dijimos todos antes de entrar que tengas cuidado con las cosas que decís porque podes romper el aislamiento y lo hiciste" y concluyó: "Se sabía de antemano que Romina era anti Furia y se le fue la lengua".