Camila Lattanzio disparó contra GH y Alexis Quiroga la siguió: "La ganancia que tenemos es dividida"

La temporada anterior de Gran Hermano, que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, dejó un sinfín de problemas y consecuencias en el afuera con respecto al futuro de los participantes. A decir verdad, pocos de los hermanitos y hermanitas lograron conseguir trabajos en medios de comunicación, como lo buscaron desde su salida del reality, o pudieron posicionarse realizando lo que les gusta, algo que trajo una división y un rencor de muchos de ellos contra la producción.

gran-hermano-finalista-marcos-ginocchio-julieta-poggio-nacho-castañares

Mientras el salteño decidió seguir su camino en el modelaje, Julieta Poggio; Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Ariel Ansaldo, Walter "Alfa" Santiago y Mora Jabornisky, pudieron posicionarse dentro de Telefe ya sea en los canales de aire, como también en el streaming viendo y opinando sobre la casa más famosa del país.

Por parte del resto, tuvieron que rebuscárselas para poder seguir emprendiendo un camino dentro de la fama pero lejos de lo que significa Kuarzo, debido a que no fueron elegidos para formar parte de nada de lo que respecta Gran Hermano ni tampoco todo lo que contempla el canal familiar de los tres colores.

Asimismo, en el momento en que entraron al reality y quedaron seleccionados después de los castings para ser participantes, firmaron un contrato que los "ata" a Kuarzo durante un determinado tiempo, por lo cual hay diversos trabajos que no pueden realizar, publicidades e incluso deben cumplir a rajatabla lo acordado porque podrían sufrir problemas legales.

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Santiago del Moro en la anteúltima cena de Gran Hermano.

Pero esto mismo no es algo que beneficia a los ex participantes porque, según denunciaron algunos de ellos, ciertos trabajos no pueden ser tomados justamente por el contrato. Por ejemplo, para todos aquellos que formaron parte del Bailando por un Sueño, Kuarzo debió compartir sus derechos con América TV y tuvieron que corromper en cierto modo lo apalabrado y firmado.

Una de las hermanitas en confesar lo que le estaba sucediendo con respecto al contrato fue Camila Lattanzio. La blonda relató mediante su cuenta oficial de X (ex Twitter) que por "culpa" de Kuarzo, no pudo ingresar a otro reality del cual había sido seleccionada. La queja principal, se debió a que desde la productora "no le dan trabajo", pero tampoco "la dejan trabajar.

"Me aceptaron de dos realitys de España y Kuarzo me los denegó. Yo entiendo el acomodo y lo que les quieran vender a ustedes (como por ejemplo que a mí no me quieren de ningún lado sin saber que me dio de baja una persona de Gran Hermano porque está acomodada)", escribió en primer lugar.

Camila Lattanzio disparó contra la producción de Telefe.

Y a la publicación le agregó: "No me quieren en Telefe pero tampoco me sueltan la mano. Me invitan de otros canales y cuando me ven me sacan porque la producción me manda a sacar. Si no saben la verdad y quieren creer el cuento sigan viviendo en el mundo de Alicia".

El enojo fue letal y hasta mostró su indignación por ni siquiera poder ser parte de los programas actuales que refieren a Gran Hermano, justamente por ser señalada como una de las participantes "menos querida". "Digan que quiero cámara lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quedé entre las cinco y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex", manifestó.

Por último, escribió cuál fue la respuesta de la productora y a ello le agregó una cierta cantidad de imágenes en donde deja en evidencia que cuando quiera comunicarse para saber su situación actual laboral, no consigue respuestas. "El contrato decía que kuarzo te conseguía trabajo y que teníamos un 'representante'. Si quieren les paso el chat de mi representante que hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola. Me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana".

Camila Lattanzio disparó contra Kuarzo.

Lattanzio no fue la única en mostrarse en contra de la producción, debido a que ya lo habían hecho en su momento Maxi Giudici y hasta Martina Stewart Usher que también se quejaron por no tener ningún trabajo que los mantenga dentro de la fama más allá de sus redes sociales y señalaron que desde Kuarzo, "les soltaron la mano" y se quedaron con cinco "hermanitos" de todos los participantes.

Con esta olla que volvió a destapar Lattanzio, quien no se quedó atrás de la polémica fue Alexis "El Conejo" Quiroga, que tampoco se encuentra con ningún trabajo dentro de Telefe ni de la mano de Kuarzo, justamente porque decidió apostar al Bailando 2023, en donde culminó siendo semifinalista.

En su visita a Socios del Espectáculo, "El Conejo" fue consultado sobre algún problema dentro de su contrato y si realmente siente que los trabajos se le acotaron o se le prohibieron como le pasó a Lattanzio. "A mí no me pasó. Lo único fue con el Bailando, que era algo que sabía que iba a pasar. Yo me senté a hablar con las personas correspondientes y pedí permiso".

Conejo Quiroga

Acerca de la problemática de las publicidades, marcas, campañas y hasta su propia participación en otros canales de televisión o en distintos medios de comunicación, confirmó que todo aquello lo tienen prohibido porque siguen siendo pertenecientes a Kuarzo. "No nos dejan hacer nada de todo eso, porque nosotros tenemos un contrato con Kuarzo que hay que respetar", detalló.

Más allá de que es algo que se sabe y que se tiene presente en su mundo laboral, el ex novio de Constanza "Coti" Romero reveló de manera indirecta que así como desde Kuarzo no los dejan trabajar para otras marcas o empresas, tampoco les dejan cobrar al 100 por ciento todas las ganancias que obtienen por su propia imagen. "No sé si puedo hablar sobre el contrato pero lo que te puedo decir es que las ganancias son compartidas", lanzó.

Ante la presencia de otros ex participantes ya sea de su edición como de anteriores, afirmó: "También es algo que pasa por uno. Hay que tratar de entender que hay productos que sirven más que otros para Telefe. Yo en su tiempo tampoco le servía. Tampoco hoy porque no recibí ningún llamado. Tengo que entender que hay gente que vende más que uno. Yo me la jugué porque no tenía nada en Telefe".