"Hay tanta hipocresía": Cata reveló que Telefe la censuró por no ir a una gala por la violencia furiosa

La violencia que existió dentro de Gran Hermano entre Juliana "Furia" Scaglione y Catalina Gorostidi -alguna vez aliadas y amigas- no se terminó tras la salida de ambas de la casa más famosa del país. Inclusive, en las últimas horas, la pediatra confesó que Telefe la sancionó bajándola por una semana del streaming Se Picó en el que está contratada, como castigo por haber faltado a una gala por la violencia del fandom furioso.

Todo comenzó con un tuit de Gorostidi donde se bajaba del evento: "Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros, mi presencia no estará. Mañana en el debate sí", había advertido la santafesina en sus redes.

La sanción de Catalina comenzó con un tuit en el que adelantó que no iba a ir a la gala por la violencia furiosa.

"Literalmente puse que no iba a ir por algo que vio todo el mundo, que fue violencia de los furiosos. Y fue por eso. Después, si me tengo que bancar que me digan 'no vayas' por eso, me la banco, me la recontrabanco porque no soy careta y no le voy a andar chupando el orto a nadie", reconoció el lunes ante Gossip por Net TV. "Hay tanta hipocresía en la televisión argentina", agregó después.

Mientras tanto, la conductora Pilar Smith aseguró que en Telefe no le habían hablado de ninguna sanción. Y hasta le dijo que la había visto el día anterior en la pantalla. "En el rincón y gracias que la presentaron ahí y que se reía, porque un poquito más la ponen detrás de la cortina. Gracias que la viste ahí sentada", la defendió Joel Ojeda, otro ex participante que la defiende.

La denuncia de Gorostidi, más allá del tuit, fue en un vivo que ofreció en su Instagram. "Lo voy a decir porque se dijeron muchas cosas. Se estuvo diciendo que yo no iba porque cierta gente tenía tribunas aparte, se estuvo diciendo que yo no quise ir por eso. Yo no conozco la palabra envidia. El que la conozca, lo felicito. Yo no soy envidiosa de nadie. Yo le deseo a todos que tengan trabajo y puedan disfrutarlo", comenzó allí.

"A mí me pidieron que no vaya el lunes como un castigo por no haber ido el domingo y por haber puesto un tuit, en el que no dije nada malo en contra de la producción. Simplemente dije que yo, por mi salud mental, no iba a asistir a la gala. Se ve que fue un tuit demasiado polémico, ni idea. Porque a mí no me dejan ir al debate", reveló Gorostidi.

La cortada de rostro de Cata a Furia

"Tampoco estuve yendo a Se picó en toda la semana, que es donde yo trabajo, que me contrataron y estoy muy agradecida, y también me bajaron de todos los streamings de Telefe", deslizó Cata. "Nosotros nos expusimos a un certamen que nos expone a todos. Pero yo soy una persona que viví muchas situaciones, por mi trabajo anterior, muy feas y muy lindas, no me dejé pisotear por nadie y no lo voy a dejar ahora tampoco", agregó.

Tras asegurar que cree que hay preferencias, cuestionó el rol de Scaglione. "Creo que sí es verdad que Juliana es la gran protagonista de este Gran Hermano, pero que lo hicimos todos, desde Hernán (Ontivero) que se fue el primer día, hasta los chicos que están ahora. Todos firmamos el mismo contrato y tenemos el mismo derecho. No hay envidia, yo les deseo lo mejor a todos, que todos tengan laburo y se puedan hacer valer en el medio", celebró.

La intevención ya había sido anunciada por la pediatra algunas horas atrás. "Ayer y hoy fueron días muy complicados. Mañana haré un vivo y contaré todo, y que se caigan todas las caretas", fue cómo vendió la instancia.

"Les mando muchísimas gracias por todo el apoyo, no puedo creer las tendencias que hicieron en Twitter, ustedes están locos, son lo más, les agradezco un montón. Yo estoy mucho mejor, obviamente que hay un montón de cosas que duelen y un montón de cosas que no se pueden decir", elaboró en relación a las tendencias en favor de su aparición. "Mañana en el vivo sacaré muchísimas caretas de gente que es una mierda. Mientras tanto, vengo a decirles que les agradezco un montón", cerró Gorostidi.