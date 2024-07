"No voy a comprar la lavada de imagen": Mauro se peleó con Furia y negó que sus maltratos hayan sido juego

La relación que existió entre Juliana "Furia" Scaglione y Mauro D'Alessio, mientras ambos estaban como participantes de Gran Hermano en la casa más famosa del país, falleció desde el momento mismo en el que el joven se fue por la puerta de salida. Ahora, lejos de mejorar la situación, el egreso de la pelada profundizó las diferencias y logró que los cuestionamientos por parte de él a la doble de acción, se multipliquen por completo.

Es que D'Alessio no avaló los tratos que tuvo con él y, en ese sentido, cuestionó la nueva faceta no competitiva de Scaglione, a la que cuestionó abiertamente. "¿Ahora estás enojado?", le preguntó Georgina Barbarossa a su invitado, mientras estaban al aire de Telefe. "No. Enojado es una palabra difícil. Yo lo único que digo es que había un montón de cosas que tuve que escuchar, que tuve que tolerar, que ahora se justifican con que es un juego", denunció el ex jugador.

A la deriva en cuanto a apoyos de sus ex compañeros, Scaglione intentó relativizar todo lo que ocurrió con la frase de que "siempre fue un juego" y le aseguró que el que había hecho él también lo había sido. "Fantástico. Yo hay lavadas de imagen que no voy a comprar. Está todo bien", contestó un ofuscado Mauro. Ante los cuestionamientos de los periodistas al aire que lo marcaban como que estaba enfurecido con la situación, la pelada trató de frenar el enojo y deslizó que no estaba enojado con ella, como aseguraba estar. "Especificá un poco más, por favor", le pidió de forma irónica, pero sin perder la chispa que la caracteriza.

Mauro y Furia cuando eran pareja, dentro de Gran Hermano.

"No es por creer en su bondad. Es más, ella siempre dijo dentro de la casa que tenía tanto aguante, tanto fandom, porque se mostraba tal cual es ella. Y ahora sale afuera y se está contradiciendo diciendo: 'Es todo un juego'", cuestionó D'Alessio. Enseguida, Juliana respondió con presteza y reconoció que nunca supo la gente que la quería tanto y que no sabía por qué hacía esas acusaciones su ex amante.

Mientras tanto, el enojo de D'Alessio era evidente y casi desmesurado, al punto de que minutos después seguía firme con el enojo con Furia y repitió el concepto que había lanzado un rato antes. "La lavada de imagen que te quieren hacer ahora, y que te querés hacer ahora, no la voy a comprar. Decí lo que quieras. Porque ahora está justificando todo como que es juego, como que es así, pero vos le decís algo y ella salta", concluyó.