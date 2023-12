Insinuaciones, toqueteos y piropos: el shippeo entre Joel y Emma de Gran Hermano

A diferencia de la anterior edición de Gran Hermano, en el cual en los primeros días ya había triunfado el amor entre Alexis "El Conejo" Quiroga y Constanza "Coti" Romero, además de entre Maxi Giudici y Juliana Díaz, en la actual todavía ninguno le dio rienda suelta a la pasión. Aunque en ese sentido, los primeros coqueteos ya pisan en punta entre las y los 22 valientes que se atrevieron a meterse en la casa más famosa del país.

Uno de estos ejemplos lo dio la uruguaya Rosina Luna Beltrán, quien ya había tenido un diálogo atrevido con el misionero Axel Klekaylo, a quien lo elogió por ser de tauro y hasta advirtió que tenía buena con quienes son de ese signo. Un día después pasó lo propio con Alan Simone, uno de los hombres más facheros de la actual edición. A él directamente le habló de frente y le dijo que era hermoso.

El nuevo grupo de jugadores de Gran Hermano.

Aunque la historia que más llamó la atención hasta el momento fue la que se dio entre el aeromozo Joel Ojeda y el peluquero Emmanuel Vich. Ambos tuvieron un diálogo muy fraterno y directo, mientras compartían una reposera, con Rosina sentada en la que estaba al lado de ellos. Entre los tres, la magia del amor y la confusión se prendió para que la conversación se desvirtúe por completo.

"Si te tira onda alguien que te gusta es re lindo", afirmó el azafato, como un comentario al pasar mientras Emmanuel lo observaba antentamente. "Obvio. ¿Te gusta él? No entendí", preguntó despistada como suele ser la uruguaya, algo que generó que ambos hombres nieguen esta supuesta atracción entre ambos.

"No, sólo te digo", explicó Ojeda, con la intención de tirar la pelota afuera de la cancha. "No estoy entendiendo mucho, pero los sigo. En mi mundo pero los voy siguiendo", reconoció Beltrán. Luego, más adelante en la conversación, y como para distender el momento, Emma soltó una frase sintetizadora: "La estamos pasando genial. Punto". "Levantamos la onda con esta conversación", afirmó la joven.

Entre tantas insinuaciones no confirmadas por parte del peluquero, la conversación continuó con hasta un contacto físico bastante sensual, mientras él le revisaba los tatuajes que Joel tenía en su brazo derecho. "¿Qué significa este? Este ya sé, este también, y este no sé qué sería. ¿Que escribís tu destino?", preguntó Vich, distendido y con mucho interés manifiesto sobre las razones de los dibujos que lleva en la piel su compañero.

Rosina Luna Beltrán ingresó el lunes a Gran Hermano.

Lo más picante todavía estaba por pasar. "A mí me gusta que me tiren onda. Me divierte. Juego", reconoció Joel luego del sensual momento que había pasado con su colega. "Y sí, te cagás de risa", le contestó él. Luego, en un gesto que lo alejó de la postura seductora que suele exponer, reveló: "Pero no haría sufrir a alguien. No le mentiría".

"Me gusta que me tiren onda. ¿A quién no?", volvió a repetir Joel. "Obvio", consideró Rosina. El aire entre los tres se cortaba con cuchillo. Hasta el momento, quién podría asegurar cuál será el primer hermanito o hermanita en sucumbir al romance en esta edición. Sólo el tiempo lo dirá.