La mamá de Joel tironeó el brazo de Catalina y ella la liquidó: "Qué lástima que las familias no entiendan"

Mientras Juliana "Furia" Scaglione, recientemente peleada con su única aliada en la casa más famosa del país Agostina Spinelli, la espera para poder volver a pelear como "Las Furiosas", Catalina Gorostidi, la pediatra eliminada hace unas semanas del reality, y una de las principales candidatas para imponerse en el repechaje, recibió una agresión física por parte de la mamá de Joel Ojeda, último en salir del juego el pasado lunes.

El hecho, que ocurrió en el estudio principal de Gran Hermano, no sucedió frente a las cámaras oficiales de Telefe. Aunque los audaces integrantes del público sí aprovecharon sus teléfonos celulares para registrar el delicado episodio. Así lo hizo una persona desde la parte superior de la tribuna.

En este se ve a Sonia, la progenitora del último eliminado, con su pelo largo y canoso, tomarle el brazo a la ex participante y advertirle algo imposible de escuchar. Todo duró unos pocos segundos. La cara que puso Catalina después, evidenció que se trataba de una suerte de reclamo o cuestionamiento, ya que su facción pasó a una sorpresa que manifestó con la boca y los ojos bien abiertos buscando complicidad en los presentes.

El evento que ocurrió en la noche del lunes, se viralizó rápidamente y consiguió que Gorostidi tenga que salir a expresarse de forma pública, a través de su cuenta de X (ex Twitter). "Qué lástima que las familias no entiendan que es un juego. Violencia y física menos. Tristísimo", escribió en un mensaje cargado de signos de exclamación que no se cerraban y mayúsculas en algunas palabras.

El tuit de Catalina Gorostidi donde denunció el maltrato de Sonia, la mamá de Joel Ojeda.

La situación se da en el momento en el cual Furia, la amiga de la pediatra que sigue dentro de la casa, la necesita más que nunca. Es que en la última jornada se peleó con Spinelli a partir de una discusión que surgió por un reto que hizo la voz de Gran Hermano, respecto a los tonos y los enojos y demás. Allí la mujer policía le insistió con lo mismo y esto generó su enojo.

Cuando se lo planteó, salieron los trapitos sucios al sol y se vivió una escena en donde parecía Agostina la apodada "Furia", por el enojo que demostró con la pelada más famosa del reality, "¿Te puedo decir algo? Jugá sola. No juguemos más juntas porque no tengo ganas de que me des órdenes. Y conmigo, tranquila", le indicó Scaglione. "No te hubiese salvado. Sos una desagradecida. Por algo estás sola. La verdad que me doy cuenta ahora. Sos una mala persona. Cuando vos querés hablás bien, cuando tenés la tanga cruzada...", llegó a decir Spinelli.

Sonia, la mamá de Joel Ojeda, en unas vacaciones por el noroeste argentino.

Luego de eso, las chicas furiosas quedaron divididas. Esta discusión luego fue relatada a Nicolás Grosman por parte de la pelada, quien aprovechó para rememorar el origen del conflicto que explotó horas antes. "¿Viste cuando se fue Flor (Cabrera)? Bueno, yo le di dos votos a Flor y uno a Agos, que muchos de la casa lo saben. Y cuando expresó el de Agostina digo: 'es un voto que no voy a tirar a la basura, sé que la casa la va a votar, pero también es un voto castigo'. Porque la pelea armada, porque ella estaba aburrida, que se la hicieron contra Emmanuel (Vich)", recordó Furia.

Spinelli, tras el enojo con su amiga, se acercó a Lisandro "Licha" Navarro y a Facundo "Manzana" Farías, a buscar complicidad. Con el musculoso habló sobre lo que pasó. "Me di cuenta que es una caca. Que se piensa que la tiene atada y que tiene un fandom increíble", les confesó la mujer policía.

Furia está en problemas y necesita a Catalina más que nunca. Aunque la pediatra también tiene que enfrentar muchos conflictos afuera y, aun así, colocarse como favorita en el repechaje que se hará, en el cual reingresarán dos hermanitos o hermanitas de nuevo a participar del reality.