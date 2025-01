La verdad detrás de la expulsión de Keila Sosa de Gran Hermano: una jugarreta de la producción quedó expuesta

A un mes del inicio de Gran Hermano, Keila Sosa se convirtió en la primera expulsada por decisión de la producción: luego de semanas de quejas y llanto, el dueño de la casa decidió que la joven se retirara por la famosa puerta giratoria, estrenando una nueva dinámica en el juego.

La oriunda de Tigre fue la primera en abrir las puertas de la actual edición y con sus brillos e histriónica personalidad logró conquistar al público desde el primer momento, sin embargo el aislamiento la superó y no la dejó mostrar su personalidad de diva. Desde la comida hasta las instalaciones y decisiones del canal molestaban a la participante que expone cada uno de sus pensamientos: "Cuando ustedes ingresaron a mi casa sabían a dónde entraban, el desafío al cual se exponían, las dificultades propias de este juego y las innumerables vivencias que estaban decididos a afrontar. Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla, pero todos entendieron que a pesar de los problemas que podían enfrentarse, se trata de una experiencia única, irrepetible y que merece ser vivida", comenzó su explicación el Big.

Keila Sosa es la primera expulsada de Gran Hermano

Según las explicaciones de Santiago del Moro y del anfitrión de la casa, la producción se cansó de las quejas y de que la jugadora no esté dispuesta a jugar verdaderamente: "Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura, el esfuerzo que conlleva o que hayan puesto en duda en alguna oportunidad, la transparencia del certamen", confesó la voz de Gran Hermano.

Si bien Gran Hermano decidió expulsarla sin valijas y de manera instantánea de la casa, Keila se fue siendo una verdadera estrella: "Recuerden que no todo lo que brilla no es oro, a veces soy yo ", dijo a sus compañeros mientras la despedían atrapados por al conmoción y tristeza: "Detrás de todo sólo hay una mujer", cantaron al ritmo giratorio de la puerta, ya que la hermanita confesó ser fanática de Susana Giménez.

La concursante se fue gloriosa, ya que la angustia se había apoderado de ella en las últimas semanas, logró conectar con sus compañeros pero no con la competencia, y pasó más tiempo durmiendo que generando contenido ante las cámaras. Eso sí, la joven es una experta en servir al show y es por eso, que al momento de despedirse expuso la mano negra de Gran Hermano: "Perdón, no se los podía contar, se lo tengo que dar a alguien que se lo merezca más ", fueron sus primeras palabras al momento de abrazar a sus compañeros y despedirse: " Lo fui a hablar hoy, perdón ", se la escucha decir a continuación.

Mientras que desde el canal quisieron jugar la carta de malvados y expulsar a la joven sin sus valijas, según las últimas declaraciones de Keila Sosa, fue ella quien horas antes asistió al confesionario y pidió abandonar la casa, ya que no soportaba estar lejos de los suyos y pensaba que otro jugador debería tomar su lugar. Quien reemplaza a la participante llegará a la casa el próximo lunes; y las redes sociales ya comenzaron a especular con distintas personalidades que podrían ingresar.