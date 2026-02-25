Juli Poggio dinamitó el relato del "casting abierto" y habló de participantes "acomodados" en Gran Hermano

Lo que comenzó como un comentario de un seguidor terminó convirtiéndose en una bomba mediática. Durante un vivo en redes sociales, Juli Poggio fue increpada por un usuario que cuestionó el ingreso de su hermana Lola a la nueva edición de Gran Hermano. "Reacomodada entró a tu hermana", lanzó el seguidor. La respuesta de Poggio no fue evasiva ni moderada. Fue directa y explosiva: "Me parece que vos, lo que no sabés, es que se llama edición dorada, porque claramente todos están acomodados. Básicamente, en esta edición a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la hojita".

La frase cayó como un balde de agua fría sobre el relato que durante meses sostuvo el canal: que la convocatoria era abierta, federal y sin privilegios. En diciembre pasado, más de cinco cuadras de fila serpenteaban frente a las puertas de Telefe. Jóvenes y adultos llegados desde Pilar, Chaco, Ciudadela, Olavarría, González Catán, Formosa y otros puntos del país acampaban con mantas y termos para conseguir un minuto ante los productores.

Veinte personas por tanda. Sesenta segundos para convencer. Un sueño comprimido en una escena. El propio conductor, Santiago del Moro, afirmaba: "Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada". Y remarcaba: "Nos pareció piola que toda la gente tenga una posibilidad. Entonces, va a ser el único casting presencial masivo abierto a todo el público".

El relato era clara: igualdad de oportunidades, puertas abiertas, cero privilegios. Sin embargo, con la casa ya en marcha y los nuevos participantes confirmados, el perfil de los ingresantes parece contar otra historia. La edición especial denominada "Generación Dorada" sumó figuras con alto perfil mediático, presencia consolidada en redes sociales y vínculos con el espectáculo. por ejemplo, la actriz Andrea del Boca, el ex futbolista Brian Sarmiento o ex participantes del reality.

También figura Kennys Palacios -conocido estilista de Wanda Nara-, influencers con millones de seguidores en TikTok como Lola Tomaszauski, personalidades vinculadas al streaming y al mundo fitness, e incluso Franco Poggio, influencer sanjuanino que ganó notoriedad por su relación con Lizardo Ponce. El punto más delicado no es solo la acusación de "acomodados", sino la afirmación concreta: "en esta edición a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones".

Si esa lógica se impuso, la convocatoria masiva habría sido, en el mejor de los casos, decorativa; en el peor, engañosa. Mientras cientos de personas dormían en la vereda durante días -algunas durante semanas- con la ilusión de una oportunidad, la producción habría definido previamente buena parte del elenco. La polémica impacta en la credibilidad del formato. El espíritu original del reality, basado en personas comunes que irrumpen en la escena pública, se diluye cuando predominan influencers, celebridades y figuras con trayectoria mediática. La edición aniversario prometía celebrar 25 años de historia del formato y, al parecer, solo festeja "acomodados".