La deuda de enero como urgencia y el Presupuesto como salvavidas: del "están los dólares" a la ingeniería del canje

El presidente Javier Milei salió a llevar calma a los mercados al confirmar que el Gobierno dispone de los fondos para afrontar el vencimiento de deuda de US$4.300 millones del próximo 9 de enero. "Nosotros vamos a pagar. Hay distintas alternativas", afirmó en una entrevista periodística con Luis Majul para LN+, donde explicó que la estrategia combina recursos propios y líneas de crédito internacionales. "Ya tenemos gran parte de cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento", agregó, al revelar ofertas de operaciones Repo por hasta US$7.000 millones. "Estamos tranquilos", insistió.

La tranquilidad presidencial contrasta, sin embargo, con el nerviosismo que se respira puertas adentro del equipo económico. Según reveló LaPolíticaOnline, el ministro de Economía Luis Caputo no logró reunir los US$4.700 millones necesarios para cubrir los vencimientos de enero, lo que explica su brusco giro: de empujar el veto al Presupuesto a exigir su aprobación inmediata tal como llegó de Diputados.

Las promesas de financiamiento externo y los anuncios sobre eventuales activaciones de swaps con China o Estados Unidos quedaron, según esa versión, en el terreno de las "bravuconadas". Frente a ese límite, Caputo trabaja ahora contrarreloj junto al secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. La idea es conocida en la historia argentina: subir la tasa que cobran los acreedores a cambio de estirar los plazos. Pagar más, pero más adelante.

El problema es que ese camino hoy está vedado por la llamada "ley Guzmán", que impone un candado para evitar canjes ruinosos: si se modifican bonos, deben mejorarse dos de tres condiciones posibles (monto, tasa o plazo). El artículo 56 del Presupuesto, con una redacción deliberadamente críptica, busca justamente desarmar ese triple candado. Por eso Caputo necesita que el Presupuesto salga ya: porque las negociaciones con los acreedores están en marcha.

Y de esta manera, requiere mostrar que esa protección legal fue removida. En paralelo, el Gobierno también lidia con abogados para diseñar la emisión de nuevos bonos sin quedar atrapado en eventuales embargos derivados del juicio por YPF. Todo sucede al mismo tiempo, bajo la lógica de la urgencia financiera. Mientras Milei sostiene que el esquema de pago se apoya en el déficit cero y en un Presupuesto donde el superávit primario cubre los intereses de la deuda, también ensaya explicaciones técnicas sobre el rol del Banco Central.

Luis Caputo y Javier Milei

Según el Presidente, con una economía "escandalosamente poco monetizada" -entre el 4% y el 6% del PBI- y un crecimiento del 5%, el BCRA debería salir a comprar dólares. "Si la demanda de dinero sube algunas décimas, el número para comprar son US$17.000 millones", estimó, fijando un piso de US$10.000 millones en el escenario oficial. El Gobierno también ata su relato al descenso del Riesgo País, que se ubicó en torno a los 560 puntos, el nivel más bajo desde 2018.

Para Milei, esa baja refleja solvencia fiscal y anticipa una reducción de tasas. Las bandas cambiarias, explicó, buscan evitar sobresaltos: "Puede haber volatilidad, pero no puede ser cualquier cosa". Sin embargo, la cocina política del Presupuesto muestra otra cara. Caputo fue el impulsor de artículos que volteaban las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, una jugada que detonó acuerdos con gobernadores y terminó haciendo caer todo el Capítulo 11. Dirigentes como Diego Santilli y el clan Menem sabían que esa provocación era explosiva, pero no se animaron a contradecir al ministro.

Javier Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo y Kristalina Georgieva

El resultado fue una seguidilla de derrotas parlamentarias y un desesperado reparto de cargos que tensó al oficialismo con el PRO y la UCR. Cuando ese capítulo cayó, Caputo presionó incluso a Patricia Bullrich para reincorporar los recortes en el Senado, hasta que le explicaron que eso solo garantizaría otra derrota. "Caputo no entiende de política", se sinceró un diputado libertario. Hoy, en lo más alto de la Casa Rosada, se evalúa una salida todavía más polémica: una vez aprobado el Presupuesto, Milei podría avanzar por decreto para anular las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad.