Zoe Bogach quedó afuera de Gran Hermano por orden psicológica: una situación límite detonó todo

Telefe volvió a meter todas las fichas en Gran Hermano y la jugada le está saliendo redonda. No sólo pelea arriba en el rating, sino que en apenas una semana la famosa Generación Dorada ya copó charlas de sobremesa, grupos de WhatsApp y debates en redes.

A diferencia de otras temporadas que tardaban en levantar temperatura, esta empezó bien picante: ex participantes reciclados, tiktokers con fandom propio y hasta ex parejas con cuentas pendientes. En ese combo explosivo aparece Manuel Ibero, que entró a la casa más famosa del país con una mochila pesada: las denuncias públicas de su ex, Zoe Bogach.

Gran Hermano Generación Dorada está siendo el éxito que Telefe esperaba

Aunque la influencer ya fue parte de otra edición, su nombre suena más fuerte que nunca. Y no solo porque Manu no deja de mencionarla dentro del juego, sino porque ella misma le pidió al Big volver a entrar para "sacarle la careta" a su ex.

Es por eso que, el domingo, tras la salida inesperada de Divina Gloria, todas las fichas apuntaban a Zoe como el reemplazo bomba. Pero la puerta se abrió y la que entró fue Carlota. En el stream Ya fue Todo contaron qué pasó realmente y por qué la creadora de contenido se quedó afuera cuando ya parecía tener un pie adentro: "Zoe estaba aislada para entrar a la gala de anoche. Pero por orden psicológica se recomendó que no", reveló el conductor. Según detallaron, la decisión se tomó después de que comenzara con ataques de pánico que encendieron las alarmas tanto en los profesionales de salud como en la producción.

Zoe Bogach habría estado aislada para ingresar a Gran Hermano

En redes ya habían detectado movimientos raros: desde su cuenta de Instagram se subieron fotos viejas, lo que muchos interpretaron como una maniobra para despistar mientras estaba aislada. Sin embargo, el ingreso finalmente se dio de baja.

Cabe recordar que en una visita a Olga, la influencer contó que tras separarse de Manuel atravesó una depresión profunda: no podía comer, no se levantaba de la cama y sufrió múltiples ataques de pánico que la llevaron a estar medicada.

En Ya fue Todo fueron todavía más crudos: "Supongamos que dentro de la casa Zoe tenía una crisis, vos como producción quedás recontra expuesto porque vos 48 horas antes la viste en una nota de ella evidentemente en una crisis solo porque la madre le dice 'la tuve que internar'", repasaron, dejando en claro que el riesgo era demasiado alto.

GH: el nuevo eliminado

Mientras el ingreso frustrado de Zoe Bogach quedó como la bomba que no explotó, la casa tuvo su primera baja oficial: Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado con el 54,8% de los votos negativos frente al 45,2% que obtuvo Yanina Zilli.

Gabriel Lucero fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

En el mano a mano con Santiago del Moro, el creador de Gente Rota hizo mea culpa: "Sobrepensé mucho, pensé en la cancelación, en mi pareja, sobreanalicé mucho". Y cerró sin filtro: " Los fantasmas me ganaron ".

Así, Gran Hermano arrancó con un pie en el acelerador, con drama real, salud mental en juego y fandoms encendidos. Y si esto pasó en la primera semana, nadie quiere imaginar lo que puede venir.