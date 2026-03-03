Comienza el juicio contra el ex de Carolina Píparo por atropellar a dos chicos: las claves de una noche trágica

Este martes, en los tribunales penales de La Plata, se dio inicio al juicio contra Juan Ignacio Buzali, ex esposo de Carolina Píparo, que está acusado por haber atropellado a dos chicos en la madrugada del 1° de enero de 2021. El proceso judicial se centrará en determinar si el acusado actuó con dolo eventual o si se trató de un accidente producto de la imprudencia de clase que lo llevó a perseguir a los jóvenes hasta dar con ellos y chocarlos.

Todo comenzó en la madrugada del Año Nuevo de 2021, cuando Píparo y Buzali denunciaron haber sido víctimas de un robo en la puerta de la casa de los suegros de ella. Y, según el relato de los acusados, tras el asalto, decidieron perseguir a un grupo de personas que creyeron que eran los responsables del delito.

Juan Ignacio Buzali

La persecución terminó en la intersección de las calles 21 y 40, donde Buzali, al volante de su Fiat 500L, atropelló por detrás a una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes: Luis Lavalle y un adolescente de 17 años que, producto del impacto cayeron al suelo y sufrieron heridas graves.

Pero el caso empeoró porque, en lugar de detenerse a asistir a las víctimas, Buzali y Piparo continuaron a toda velocidad y se detuvieron únicamente al llegar a un control policial en Plaza Moreno. Allí fueron interceptados por amigos de los chicos que iban en la moto, lo que desencadenó una serie de incidentes que llevaron a la apertura de una investigación judicial.

Carolina Píparo y Juan Ignacio Buzali

En cuanto a los medios de prueba, las autoridades judiciales se dispusieron a investigar la secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad del municipio, mientras que otros elementos fueron reconstruidos a partir de los testimonios de los involucrados y pericias accidentológicas. La causa está bajo la lupa del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci.

Hoy, uno de los momentos más esperados del juicio será la declaración de Lavalle, una de las víctimas del atropello, junto con los amigos que lo acompañaban esa fatídica noche. Sus testimonios serán fundamentales para esclarecer el contexto del hecho y determinar si Buzali actuó con intención deliberada o si todo fue producto de un error trágico.

Carolina Píparo y Juan Ignacio Buzali

La fiscalía, liderada por María Eugenia Di Lorenzo, sostiene que Buzali actuó con dolo eventual . Palabras más, palabras menos, esto implica que el acusado habría tenido plena conciencia del riesgo que su accionar podía generar, pero decidió avanzar con " total desprecio por el resultado ".

Sin embargo, la defensa del acusado argumenta que se trató de un hecho culposo, es decir, un accidente derivado de una confusión tras el robo sufrido minutos antes. En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y calificó lo sucedido como "un infortunio"; con esto queda claro que se buscará demostrar que el atropello fue consecuencia de un "error trágico" en medio del caos generado por el supuesto asalto.

Juan Ignacio Buzali cuando determinaron que cumpliría prisión domiciliaria

El camino hacia este juicio ha estado marcado por decisiones judiciales controvertidas. La jueza de Garantías Marcela Garmendia ordenó la detención de Buzali el 9 de enero de 2021, negando en varias ocasiones los pedidos de excarcelación presentados por su defensa: todas y cada una de esas resoluciones fueron respaldadas por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, luego se le concedió el arresto domiciliario y, finalmente, la libertad plena hasta el inicio del juicio.