"No quiero sacrificar mi cordura": el quiebre emocional que sacude la casa de Gran Hermano

Gran Hermano: Generación Dorada se enfrenta este lunes a su primera eliminación y ya hay un integrante de la casa más famosa del país que pica en punta para irse. Se trata de Gabriel Lucero, quien cometió el sincericidio de confesar que no se hallaba y que prefería irse, pero que lo único que lo avergonzaba era irse primero. En ese marco, Brian Sarmiento y Yanina Zilli, le pidieron a sus seguidores ir contra el humorista, para no dividir los votos con Emanuel Di Gioia y Solange Gómez Abraham.

Si bien Lucero solamente se lo contó a Eduardo Carrera cuando estaban ambos en el cuarto, es un hecho que su gestualidad y trato cotidiano expone sin muchos misterios que no, como bien reconoció, ya no le interesa ser parte del reality. "Me quiero ir", soltó sin sonidos y sólo moviendo los labios para que su compañero lo entendiera. "Solamente quisiera no irme primero por una cuestión de dignidad", expresó ya a viva voz.

"No es para mí", explicó Lucero ante la sorpresa de Eduardo. "No me hallo", añadió enseguida. "Yo me siento frágil para esto. No me imaginaba. Pero cuando me di cuenta, me di cuenta. Uno no se da cuenta hasta que no lo vive. Y no quiero sacrificar mi cordura", reveló el autor de los clips de Gente Rota.

Luego de esa confesión, las encuestas en las redes sociales comenzaron a orientarse hacia él y se corrieron de Solange, que había sido la primera apuntada por el grupo que está enfrentado a Di Gioia. "Lo importante es saber para dónde vamos Brian y yo. Para que la gente también lo tenga claro. Porque en esta placa somos tres contra dos", consideró Zilli desde el lugar de los streams.

Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento durante la noche de la traición.

"Para unir los votos de Brian y míos tomamos una decisión y nos encantaría que la gente nos apoye y nos dé la posibilidad de seguir mostrando el juego más tranquilos", aseguró la vedette, casi como si hubiera leído el pedido de Lucero para salir. Pocos días antes habían apuntado contra la otra nominada, pero retrocedieron en pos de un objetivo más fácil.

Por otro lado, también explicaron la razón por la cual no van contra Di Gioia tras el pacto fallido por las vicisitudes del joven de San Martín. "Después de una traición uno se saca de eje, se desarmoniza, saca lo más oscuro y lo peor que tenemos ambos", retrató Zilli. "Pensamos que a lo mejor la gente va a dudar de sacarlo a Emanuel porque es fuerte y lo quieren ver enfrentado con Brian", añadió.

En ese sentido, Yanina señaló que la intención es no dividir votos. "Tomamos la decisión de elegir a una persona que cuando fue nominado se quería ir a dormir a su casa, estaba cansado en su colchón", describió. "No mostró interés de quedarse como lo estamos mostrando nosotros, que nos gusta estar acá", aportó Brian.

"Seguramente -esto es una suposición mía- él tiene afuera su vida tranquila y se postuló no sé por qué, pero está acá de onda. La gente de onda no nos gusta a nosotros. Yo por mí hubiese decidido ir por la traición, pero estamos pensando más en el juego, porque se va a dividir entre Sol y Lucero. Así que necesitamos que toda la gente que nos apoye que vaya en contra de Lucero y que se vaya él", concluyó Sarmiento, ya uno de los cabecillas de la casa.