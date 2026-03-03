Pablo Quirno y la vergonzosa manera de burlarse de los trabajadores: qué dijo sobre las licencias médicas

El canciller Pablo Quirno se presentó en el programa de televisión oficialista de Eduardo Feinmann para hablar sobre diversos temas, pero sus declaraciones dejaron en evidencia una actitud que no pasó desapercibida. En medio de risas y comentarios irónicos, se refirió a la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluía una controversial modificación al régimen de licencias médicas.

El diálogo, que comenzó con una anécdota personal sobre una lesión jugando al fútbol, derivó en un comentario que muchos interpretaron como una burla hacia los trabajadores. "Buen día, disculpame la mano", inició Quirno, mostrando una lesión en su mano derecha.

Pablo Quirno

Y, al ser consultado por el entrevistador si le bajarían el sueldo un 50% debido a su incapacidad temporal, el canciller respondió: " No... porque... gracias a Dios fue antes de la promulgación de la ley ", dijo sin tapujos y sin decoro dejando en evidencia el desprecio por la clase trabajadora que todos -o casi todos- los funcionarios del gobierno libertario expresan cada vez que tienen oportunidad.

El artículo 44 de la reforma laboral, finalmente eliminado tras negociaciones en el Congreso, proponía que los trabajadores que se enfermaran o lesionaran durante actividades consideradas "voluntarias" —como practicar deportes— recibirían sólo el 50% de su salario básico. Aunque el gobierno dio marcha atrás con este apartado ante la advertencia de los radicales y macristas con peluca que alzaron su voz y dijeron que la ley no saldría con ese artículo, varios voceros oficialistas ya amenazaron con que buscarán insistir con modificaciones similares en futuros proyectos legislativos.

La actitud de Quirno no fue aislada. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ya había ejemplificado con ligereza las posibles consecuencias del artículo 44: " Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver ", comentó en tono jocoso antes del debate parlamentario cuando intentaba precarizar aún más las condiciones de los trabajadores.

En otro tramo de la entrevista, Quirno aprovechó para criticar duramente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en relación con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela: "Nosotros agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, a Italia, al Foro Penal, otros agradecen al secuestrador. Ahí no nos van a encontrar nunca", expresó el canciller, aludiendo a las gestiones realizadas por la AFA para traer a Gallo de regreso al país en un avión privado.

Nahuel Gallo volvió de Venezuela junto a dos funcionarios de la AFA

Quirno calificó a los dirigentes de la AFA como "amigos argentinos que tiene el régimen chavista" y cuestionó su falta de pronunciamientos sobre los rehenes argentinos en Venezuela. "¿Cuántas declaraciones ha habido de la AFA en todo este tiempo? ¿Cuándo hubo partidos de eliminatorias qué reclamos hicieron?", insistió.

Las declaraciones de Pablo Quirno no sorprenden para nada. La mayoría de funcionarios del arco político de La Libertad Avanza demuestran una preocupante falta de sensibilidad hacia la vida y los derechos laborales de los trabajadores. Una vez más, lo único que logró es echar más leña al fuego a un panorama político caldeado que no parece tener fin.