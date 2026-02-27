Yipio analizó la placa y aseguró que "el 80% del público de Gran Hermano es mujer": "A veces se vota con la conch..."

La primera placa de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada quedó consolidada luego del anuncio de Santiago del Moro alrededor de la modalidad de votación positiva que hubo para las primeras 24 horas, que sacaron de la placa a la paraguaya Carmiña Masi, la chilena Jennifer "Pincoya" Galvarini y al participante que además es ex de Zoe Bogach, Manuel Ibero.

La decisión sorprendió a los jugadores ya que mostró una fortaleza por parte de ciertos jugadores y jugadoras que no esperaban algunos de ellos. "Si es positivo, nosotros también tenemos que entender qué es lo que quiere la gente", aseguró en el espacio del streaming la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos, quien dialogaba con Tomás Riguera y Juani Caruso.

Ante la consulta de si eso que buscaba el público eran peleas, Yipio continuó: "Es show. Carmiña es show, Pincoya está dando tremendo show a las cámaras. Ella dice que es peleadora, pero en este Gran Hermano está dando show". La explicación no contuvo el hecho de que ambas tienen su público nacional respaldándolas, un elemento que puede haber afectado la placa.

En ese sentido, Tomás le preguntó a la uruguaya por qué había continuado Ibero, ya que no fue de las personas que más show hizo y, además, se trataba de una placa positiva. "¿Vos te acordás quiénes ganaron los últimos dos Gran Hermano?", le consultó Yipio. "Tato (Algorta) y Marcos (Ginocchio)", respondió el joven influencer.

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada, tras la votación positiva que dejó afuera a tres participantes.

"¿Qué tienen en común con Manu? Son hombres hegemónicos. El 80% del público de Gran Hermano es mujer y a veces se vota con la concha", lanzó la standupera, sin ningún tipo de miedo a la cancelación y con una frase que quedará para la historia del reality. Los otros dos jugadores que estaban con ella no pudieron contraargumentar nada.

¿Los seguidores cuentan?

"Me parece extrañísimo que en una placa positiva Manu lo pase a Brian (Sarmiento)", analizó Caruso en el mismo diálogo. "Entonces Brian no tiene tanta banca como él cree que tiene. Porque si Manu, que acaba de entrar, que ya viene con quilombos de afuera, y que es una persona que recién se está haciendo conocer, lo pasa a Brian", añadió.

Santiago del Moro sorprendió con la votación positiva previa a la negativa.

"Era un poquito conocido por la ex", rechazó Tomás. "Bueno, pero por cosas polémicas", interpuso el joven de Moreno y protagonista de La Sociedad de la Nieve. "¿Cuánto seguidores tienen?", repasó su compañero. "Manu 50 mil y Brian un palo (un millón) debe tener", especuló. "Pero más que los seguidores es la gente que lo conoce, que es de todo el país", añadió al respecto. Cabe recordar que tras el voto positivo la placa se consolidó con el ex futbolista, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Solange Abraham y Yanina Zilli. Ahora será el voto negativo el que defina el domingo quién arma las valijas y se va de la casa más famosa del país para volver a su hogar.