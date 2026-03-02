Milei redobló la apuesta: reformas sin pausa, alineamiento con EE.UU. y un discurso cargado de agravios

En la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei desplegó un discurso de una hora y 42 minutos atravesado por anuncios de reformas estructurales, definiciones geopolíticas y una batería de agravios contra la oposición. El mandatario prometió una ofensiva legislativa sin precedentes y reafirmó su alineamiento con los Estados Unidos en un contexto internacional cada vez más tenso. "Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso", destacó.

Según dijo, "esto constituirá el año calendario de la reforma" y serán "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina". "Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos", indicó, dejando en claro que el ritmo lo marcará la Casa Rosada y no el debate político. Milei anticipó modificaciones profundas en el Código Civil y el Código Comercial y una reforma tributaria para "construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos".

También anunció una "reforma del esquema impositivo" porque, aseguró, se necesitan "menos impuestos" y una mayor "profundización de la apertura económica". "Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional", añadió. En esa línea, insistió: "Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos".

En materia penal, el Presidente prometió avanzar "sin pruritos" hacia "penas más duras" y una "mayor cobertura de la prisión efectiva" para consolidar la consigna "el que la hace la paga". También sostuvo que la justicia "también tiene que ser transformada" y afirmó que el sistema acusatorio ya se implementó "en el 65% del país", con juicios que "que antes llevaban años, hoy se definen en días". "A fin de año estará implementado en todo el país", agregó.

Además, propuso "implementar el juicio por jurados en la justicia federal, una sana práctica de responsabilidad ciudadana y respeto por la ley, que ya incorporaron varias provincias". En educación, afirmó que es necesario reformar los niveles inicial, primario y secundario para dar "herramientas" que conduzcan a los estudiantes hacia "un futuro mejor y no para adoctrinarlos".

El mandatario también puso el foco en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el equipamiento militar. "Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país", sostuvo.

Y remarcó que Argentina "no puede ser un país indefenso" en un mundo que "exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda". En el plano internacional, ratificó su alineamiento con Washington. "Es hora de hacer de esto una política de Estado", afirmó, y subrayó: "Esto no es sólo un acuerdo entre los presidentes (Donald) Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos entre los dos países y en toda la región".

Durante el discurso habló de una "alianza estratégica duradera" con los Estados Unidos y auguró un "siglo de las Américas", de "Alaska a Tierra del Fuego". "El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores", aseguró ante la Asamblea Legislativa. En ese marco, anunció que enviará propuestas "para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia".

En declaraciones posteriores al canal LN+, Milei fue más allá y respaldó la decisión de Donald Trump de atacar Irán junto a Israel. "Es admirable la política internacional que está llevando Estados Unidos. Hoy el mundo es más seguro por lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos y Benjamin Netanyahu en Israel", afirmó. Y enfatizó: "Han terminado con un régimen terrorista que en la Argentina nos pusieron dos bombas".

En el recinto, el Presidente volvió a cargar con dureza contra el kirchnerismo y contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el memorándum con Irán, Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia", lanzó. También gritó: "¡Manga de delincuentes! 'Kukas', yo les voy a avisar algo, 'Kukas', ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

En otro tramo, vinculó al kirchnerismo con los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, y desafió: "Vengan a explicar lo que pasó con -la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto- Nisman, manga de chorros". La izquierda tampoco quedó afuera. Dirigiéndose al diputado Nicolás del Caño, disparó: "Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento".

Y redobló contra una legisladora del espacio: "¿Qué te pasa, 'Chilindrina' trotska? ¿Qué le pasa a la 'Chilindrina' trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale". Mientras prometía "combatir" la "anomia" con la reforma del Código Civil y Comercial y barrer "una montaña de cadenas regulatorias", el Presidente volvió a ubicar al Congreso como escenario de una agenda diseñada desde el Ejecutivo.

Agradeció las leyes ya aprobadas -reforma laboral, inocencia fiscal, antimafias y Régimen Penal Juvenil-, pero no precisó el detalle ni el cronograma concreto de las nuevas iniciativas. Con un tono que combinó épica refundacional, alineamiento automático con Washington y descalificaciones personales, Milei dejó claro que su segundo tramo de gestión estará marcado por una profundización del rumbo económico y un endurecimiento político que promete mantener en ebullición el clima institucional.