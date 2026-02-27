Noche negra en Avellaneda: Valentín Carboni se rompió los ligamentos y "Maravilla" Martínez afuera por varias semanas

Las últimas horas en Avellaneda fueron un golpe directo al corazón del hincha. Cuando todavía resonaba la preocupación por la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez, llegó la peor confirmación posible: Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, deberá ser operado y afrontará una recuperación extensa. El mediocampista ofensivo de 20 años, que había llegado a préstamo desde el Inter de Milán, apenas disputó cinco partidos con la camiseta de la Academia.

Valentin Carboni se rompió los ligamentos

Su regreso está estimado recién para el último tramo del año. Ahora el club analiza si la rehabilitación la realizará en Argentina o si regresará a Italia para continuar el tratamiento. "En la práctica de hoy Valentín Carboni se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Me cuentan que se trabó solo en el pasto, empezó a los gritos de la desesperación. Se lo llevaron automáticamente a la clínica. Una vez que los médicos lo revisan ya se dieron cuenta que la lesión era grave", confirmó el periodista Tomás Dávila en el programa F90 de ESPN.

Y agregó: "Si bien estamos esperando el parte médico oficial de Racing, la información es que lamentablemente Valentín Carboni se rompió los ligamentos de la rodilla derecha". No es la primera vez que el juvenil atraviesa un calvario similar. En octubre de 2024, tras consagrarse campeón de América con la Selección argentina, había sufrido la rotura del ligamento anterior, pero en la rodilla izquierda. Estuvo ocho meses fuera de las canchas. Carboni había llegado a Racing con el objetivo de sumar rodaje y volver a convencer a Lionel Scaloni, luego de haber integrado el Sub 20 de Javier Mascherano y debutar en la Mayor en un amistoso ante Costa Rica.

"Maravilla" Martínez sufrió un esguince grave

En aquella oportunidad reemplazó a Ángel Di María. Incluso fue parte del plantel campeón de la Copa América 2024. Ahora, el sueño de recuperar terreno en la pelea con Nico Paz y Franco Mastantuono por un lugar rumbo al Mundial 2026 vuelve a quedar en pausa. Como si la lesión de Carboni no fuera suficiente, Racing también quedó en vilo por su goleador. En el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en el Cilindro, Martínez debió salir a los 41 minutos del primer tiempo tras torcerse el tobillo izquierdo en una acción con Juan Manuel Elordi.

Los estudios de este viernes indicaron que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo. Está prácticamente descartado para el próximo partido ante Atlético Tucumán, recién estaría regresando en la previa del clásico ante Independiente, y Gustavo Costas deberá rearmar el ataque en un momento clave del Torneo Apertura. La lesión de "Maravilla" dejó al desnudo un problema estructural: la falta de alternativas ofensivas tras un mercado de pases fallido bajo la gestión de Diego Milito. Racing pasó de tener variantes como Luciano Vietto, "Maravilla" Martínez, Maximiliano Salas y el colombiano Roger Martínez a improvisar con Tomás Conechny como parche.

El único 9 natural disponible era el juvenil Tomás Pérez, a quien el cuerpo técnico decidió no "quemar" en un contexto adverso. El uruguayo Adrián "Rocky" Balboa llegó a comienzos de 2025 pero su nivel fue desastroso y se marchó en el último mercado. Luego arribó Elías Torres para hacer dupla con Martínez, pero sufrió una rotura de ligamentos y aún continúa en recuperación. El chileno Damián Pizarro, último refuerzo, llegó con mala condición física y también padeció una lesión: todavía no sumó minutos. El panorama es inquietante. Las opciones son escasas y ninguna transmite tranquilidad.

"Maravilla" Martínez afuera por varias semanas

De hecho, Costas baraja con la posibilidad de apostar por Pérez, insistir con Conechny como improvisado centrodelantero o acelerar la puesta a punto de Pizarro. Sin Carboni durante todo el Torneo Apertura y con "Maravilla" en duda por varias semanas, Costas afrontará compromisos decisivos -Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y el clásico ante Independiente en el Libertadores de América- con un plantel golpeado y sin margen de error. La Academia estiró su invicto a cuatro partidos, pero el empate con Independiente Rivadavia dejó un sabor amargo que ahora se transforma en preocupación profunda.