Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: debate caliente en el Congreso y represión en las calles

El Senado se prepara para una sesión crucial este jueves, donde se debaten fervientemente dos proyectos clave impulsados por el gobierno de La Libertad Avanza: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y, de aprobarse en la Cámara alta, quedarán listas para ser promulgadas con bombos y platillos antes del discurso del presidente Javier Milei, programado para el próximo domingo.

La reforma laboral busca modificar aspectos fundamentales de derechos laborales. Entre sus puntos principales se encuentran el cambio en el cálculo de las indemnizaciones, la creación del Fondo de Atención Laboral (FAL) para despidos, la introducción del banco de horas en reemplazo de las horas extras y la flexibilización en la asignación de vacaciones.

Represión en el Congreso

Pero, como si eso fuera poco además plantea la derogación de estatutos específicos, como el de los periodistas. Con un respaldo estimado de 46 votos, el oficialismo confía en que contará con el apoyo necesario para convertirla en ley.

Por su parte, el Régimen Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y aunque inicialmente se planteó reducirla a los 13 años, la falta de consenso llevó a mantenerla en los 14. Este proyecto también incluye un presupuesto de $23.000 millones para su implementación, destinado a los cambios institucionales que demandará su puesta en marcha.

Así es la represión en Congreso que desato el gobierno para legislar a espalda del pueblo y aprobar la Reforma Laboral esclavista. Vista aérea desde el dron de @vioryvideo 📹. pic.twitter.com/yVTPPnJrhA — Agitación (@Agitacion_) February 27, 2026

Sin embargo, mientras el Congreso se prepara para sancionar estas leyes, las calles aledañas al Palacio Legislativo mostraban un panorama caliente, cargador e violencia institucional. Desde muy temprano en la mañana, sindicatos, organizaciones sociales y políticas se manifestaron en contra de estas reformas y denunciando el retroceso en derechos laborales y sociales.

La respuesta fue brutal desde el Ministerio de Seguridad comandado por Alejandra Monteoliva y amadrinado por Patricia Bullrich. Bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó más de 2.000 efectivos policiales, camiones hidrantes y efectivos en motos con rifles de balas de goma, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales se intensificaron desde las 8 hasta las 16 horas.

Contundente movilización del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU)! pic.twitter.com/zKku4sCSFb — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 27, 2026

Desde el mundo gremial, el Frente Sindical Unidos (FreSU) llevó adelante el paro nacional con movilización en rechazo a las reformas. Líderes sindicales y sociales se hicieron presentes en la Plaza de los Dos Congresos contra la sangrienta reforma laboral. Pero nada de esto parece preocupar a los líderes de las fuerzas del cielo que desde Casa Rosada aseguraron al medio Infobae no estar preocupados por los disturbios.