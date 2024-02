Del nacimiento de las "Spice Girls" al complot de Isabel contra Licha: todos buscan ser "aliados" de Furia

El repechaje por el cual reingresaron tres participantes a la casa más famosa del país ya incidió de forma directa en el juego. Es que tanto Joel Ojeda, como Catalina Gorostidi e Isabel De Negri, llegaron en buena predisposición hacia Juliana "Furia" Scaglione y se mostraron alejados de Lisandro "Licha" Navarro y Agostina Spinelli.

Si bien no expusieron ninguna información al resto de los integrantes, con sus acciones develaron que el juego del musculoso y la policía no se ve tan bien afuera como el de la doble de acción. Al mismo tiempo, la pelada no se durmió en los laureles y ya estuvo dándole provecho a esta nueva realidad. Así lo demostró en un diálogo que tuvo con Joel y Emmanuel Vich, frente a Zoe Bogach. "Ayer hablamos con las chicas que ustedes dos tienen que estar en nuestro grupo, pero no sé si quieren. Armamos un nuevo grupo que se llama Spice Girls. Pero no queremos hablar mucho porque puede sonar a complot", advirtió Furia.

La nueva denominación, inspirada obviamente en la banda de pop británica de los 90, es el reflejo de un armado que se acomodó alrededor de ella, con Isabel como nueva incorporación clave, ya que antes de su eliminación elegía jugar cerca de Navarro. Sobre la sexagenaria que Telefe bautizó como la "abuela hot", también hubo referencias a sus compañeros. "Ah, Isabel quiere jugar con nosotros, no quiere ir con ellos. Lo que pasa es que Rosina (Luna Beltrán) no le cree, Zoe (Bogach) tampoco, yo y Cata también, por lo que la tenemos que mirar con siete ojos", opinó Furia. "Lo que pasa es que sabemos su pasado", agregó sobre la sommelier.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione mirán con sorna a la recién ingresada Isabel De Negri.

Luego, en el mismo encuentro, charlaron acerca del por qué de la separación de Isabel con Lisandro. "Se da cuenta que Licha no se le acerca ni en pedo. Él está bastante duro, tipo 'no me interesa que viniste'. La está haciendo a un lado", detalló Juliana a sus compañeros. "Pero ella también a él", agregó Joel. "Ella dice que cuando llegó se sentó en la mesa a comer y que él no le dio bola. Al menos que pasen los días y cambie un poco, pero él está muy duro. Para mí sentía que tenía el juego ganado y se le cagó todo", analizó Scaglione, aunque el aporte no fue validado por el resto de los hermanitos presentes en el momento, a quienes les pareció exagerada la afirmación.

Por otro lado, Isabel ya estuvo pasándose de la raya respecto al criterio de la producción para los reingresados. No hay que malinterpretar, no es que haya estado aportando información del "afuera", sino que tuvo gestos que podrían ser interpretados como un complot para los rigurosos ojos de Gran Hermano. En una escena junto a Furia y Cata, con las tres en sus camas, en cuatro oportunidades Isabel, disimuladamente pero no tanto, hizo cuatro veces la señal de la letra L en clara referencia a Lisandro. Las chicas en el lugar, omitieron su referencia lo más que pudieron, sabiendo que podía ser considerado como un complot y, por ende, rechazado por la producción.

Lo cierto es que la "abuela hot" entró recargada y así lo demostró cuando habló con Emmanuel en la cocina y mostró lo mejor de sí misma en una falsa discusión que tuvo con él. "¿Me estás pidiendo una opinión? O sea que solamente cuando me la pedís te la doy. Te crees dueño de la casa. ¿Querés que peleemos? ¿Querés hacer show? Dale, empezá. Dale. Yo soy la queen recargada", aseguró.