Karina Milei y Manuel Adorni, entre muchos otros: el Gobierno habilitó aumentos del 123% para más de 1.000 funcionarios

El Gobierno de Javier Milei autorizó una fuerte recomposición salarial para más de 1.000 funcionarios nacionales que llevará los sueldos de ministros, secretarios y altos cargos del Estado hasta los $8 millones brutos mensuales desde junio. La medida implica aumentos acumulados de hasta 123,8% en apenas cinco meses y vuelve a exponer la creciente distancia entre el discurso de ajuste permanente y las decisiones que benefician a la propia estructura política del oficialismo.

Luis Caputo, Karina Milei y javier Milei

La actualización salarial fue habilitada a través del decreto 931/2025 y alcanza a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores nacionales y autoridades superiores de organismos públicos, empresas estatales y entes autárquicos, de acuerdo a lo informado por Clarín. Mientras tanto, jubilados, trabajadores estatales y amplios sectores de la sociedad siguen enfrentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo, recortes presupuestarios y aumentos permanentes en tarifas y servicios.

La decisión adquiere todavía más peso político porque llega pocos días después de que el propio Milei intentara mostrarse como ejemplo del ajuste. "¿Saben a quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí", aseguró el Presidente durante la cena anual de la Fundación Libertad, golpeándose el pecho para remarcar el supuesto sacrificio personal.

Sin embargo, mientras el salario presidencial permanece congelado en $4.066.018 brutos y el de Victoria Villarruel en $3.764.821, el resto de la cúpula estatal recibió una recomposición explosiva. Los ministros pasaron de cobrar $3.584.006 en diciembre a superar los $8 millones que percibirán en junio. Los subsecretarios, en tanto, escalaron desde $2,9 millones hasta más de $6,7 millones. Y los secretarios de Estado quedaron cerca de los $7,4 millones.

El salario presidencial permanece congelado en $4.066.018 brutos y el de Victoria Villarruel en $3.764.821

El incremento alcanza además a figuras centrales del esquema de poder libertario como Karina Milei, Manuel Adorni, el titular de la SIDE Cristian Ezequiel Auguadra, el secretario de Cultura Javier Cifelli y otros centenares de funcionarios distribuidos en toda la administración pública. Desde el Gobierno justifican la medida apelando a tres argumentos: el congelamiento salarial que regía desde hacía casi dos años, la pérdida frente a la inflación y la fuga de funcionarios hacia el sector privado. "Es un sinceramiento para darle valor a quienes ponen la firma", argumentaron fuentes oficiales.

Las mismas también remarcaron que los aumentos replican las paritarias otorgadas a los empleados públicos. Pero la explicación oficial choca con el relato político que el propio Milei construyó desde el inicio de su gestión: el de una administración austera, enemiga de los privilegios y decidida a reducir el tamaño del Estado. Mientras el Gobierno exige "esfuerzo" y "sacrificio" al resto de la sociedad, habilita subas millonarias para la planta política en un contexto de caída del consumo, deterioro salarial y ajuste sobre jubilaciones, universidades, salud y obra pública.

Javier Milei prometió dólares para todos en campaña

La tensión alrededor de los sueldos estatales ya había generado un fuerte escándalo en febrero de 2024, cuando Milei firmó un decreto que habilitaba un aumento cercano al 48% para ministros y funcionarios. En aquel momento, tras las críticas públicas y el costo político generado, el Presidente responsabilizó a Cristina Kirchner por un supuesto mecanismo automático heredado y terminó retrocediendo parcialmente. Ahora, aunque el aumento llega de manera más fragmentada y escalonada, el impacto es todavía mayor. Según las planillas salariales oficiales, el incremento acumulado supera ampliamente el 120% entre diciembre y mayo. Todo esto mientras el Gobierno insiste en que no hay margen fiscal para mejorar jubilaciones, recomponer salarios docentes o reforzar partidas sociales.