Christian Petersen y Sofía Zelaschi: así es la historia de amor que nació entre hornallas y hoy resiste la tormenta

En las últimas horas, el nombre de Christian Petersen resonó con fuerza al trascender la noticia de que sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín. Junto a su parte médico donde se confirmó que sufrió una falla multiorgánica y se encuentra en terapia intensiva, se dio a conocer un sentido posteo que realizó días atrás.

"Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad", escribió Christian en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a un carrete de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi.

En las imágenes se pueden ver caminatas de la pareja, momentos donde el sólo se dedicó a admirarla y algún que otro paisaje: "Te amo mi vida", le respondió ella junto a un emoji de corazón verde.

Lo cierto es que la historia de amor entre Petersen y Zelaschi parece sacada de un cuento: el primer encuentro fue en 2018, en el set de El Gran Premio de la Cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella debutaba como cocinera amateur; la conexión fue instantánea.

Christian Petersen se la jugó por Sofía Zelaschi y hoy forman una maravillosa familia ensamblada

Cuando Sofía quedó eliminada del reality, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él no dudó en invitarla a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre .

Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a la joven, que también decidió poner fin a su otra relación. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue un secreto hasta que finalmente blanquearon a los dos años.

En abril de este año, Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron

En 2020, la pareja decidió convivir, dando un paso fundamental en la consolidación de su familia ensamblada. Petersen adoptó al hijo de Zelaschi como propio, mientras que ella hizo lo mismo con los tres hijos que el chef tuvo junto a Mercedes Cristiani: Hans, Lars y Francis.

"No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar , y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás", explicó el cocinero en una entrevista.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Tras jugarse por lo que sentían, sin importar los prejuicios ni los de afuera, Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron el 18 de abril del corriente año: rodeados de 150 invitados entre familiares y amigos, dieron el sí más importante.

Actualmente, Christian Petersen atraviesa un complicado momento de salud, en una unidad de terapia intensiva de Neuquén tras sufrir una falla multiorgánica. Pero no está solo, a su lado está la mujer que lo conquistó en un reality de televisión y que rápidamente se convirtió en el amor de su vida.