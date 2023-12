Sabrina la cuestionó como médica, Cata la tildó de "falsa" e Isabel amenazó: "Hay que romperle la jeta"

Los ánimos dentro de la casa están alterados, sobre todo luego del violento cruce que mantuvieron Juliana (Furia) y Williams (El Paisa) que terminó con ambos castigados y nominados. De hecho, la sanción impuesta por Gran Hermano dejó sin efecto la espontánea que había hecho la pelada de la casa, situación que fue aprovechada rápidamente por Catalina Gorostidi, la médica pediatra, quien le pidió a Big Brother ser la encargada de esta nominación.

Los primeros tres votos de Cata fueron para Lisandro, pero los otros dos tuvieron también nombre y apellido: Sabrina Cortez, la mendocina de 29 años que había sido vinculada a aquella polémica fiesta hecha por los integrantes de La Scaloneta. "Es una persona que divide un montón al grupo, que se hace mucho la víctima. Y a mí la falsedad en esta casa no me va. prácticamente el 60% de la gente que está acá quiere que se vaya", explicó la pediatra a la hora de nominarla.

Fue en este contexto que Sabrina, visiblemente furiosa con Cata, la trató de "viva de mierda" y hasta se animó a cuestionar su profesión: "No le dá para ser médica porque no entendió lo que hicimos". Esto molestó, y mucho, a la pediatra, quien justamente estaba presente cuando la joven de Only Fans lanzó sus dardos venenosos contra ella y no dudó en encararla. "¡Con mi trabajo, no te metas!", le aclaró a la mendocina quien supo ser jefa de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe.

En segundos, un manto de tensión invadió la casa más famosa del país mientras que Cata seguía con su firme postura: "Vos no tenés ni idea, con mi profesión no te metas. No tenés ni idea. Con todo lo demás, que sea juego... Vos no me conocés y yo no te conozco". Acorralada por su compañera, Sabrina intentó justificar sus dichos y le aseguró a Catalina que se "hace la boluda". "De mí decí lo que quieras, que soy una hueca o una tarada, pero con mi laburo no te metés", le volvió a aclarar Cata.

Y sumó: "Estás subestimando a los médicos que muchas veces ayudan a tu familia, a la mía y a la de él (señalando a Alán, quien se encontraba a su lado). Yo soy médica y no tenés ni puta idea de cómo yo laburo. Yo te permito lo que quieras, que digas que soy una conchuda, tarada que lleva y trae, pero con mi laburo no te metés". Con el correr de los segundos, la feroz discusión iba escalando en intensidad al punto de que Cata, cansada de Sabrina, comenzó a tratarla de "tarada".

Incluso, en un arrebato de furia, la pediatra disparó: "Sos una tarada, una taradísima. La verdad es que me caías bárbaro, pero me dí cuenta que sos lo más falso y tarado que vi, y una calienta pij... de todos tremenda. Pobre tu novio afuera". Totalmente apática, Sabrina -en su defensa- sólo atinó a responderle a su compañera que le gustaría ser "una calienta pij..." como ella, a lo que Cata, con ironía, respondió: "Si, unas ganas tremendas. Lo que menos me interesa en esta casa es cualquiera de estos vagos".

El brutal ida y vuelta siguió durante algunos minutos más y finalizó con tres momentos que dejaron sin aliento al afuera. En primer lugar, mirándola fijamente a los ojos, la médica le volvió a repetir a Sabrina: "Sos una calienta pijj, es lo que yo creo. Pero con mi laburo no te metas, que no tenés ni idea. Yo con las enfermedades de la gente y el laburo no me meto". Luego, la mendocina le contestó: "Que falsa que sos", y mientras todo esto ocurría, Isabel con total liviandad habló de pegarle a Cata mientras lavaba los platos en la cocina. "A la mina esa hay que de una trompada. Si quieren voy y se la rompo, y no habla más. Me echarán, pero bueno", sentenció.