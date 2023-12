"Yo quería prostituirme y tener sexo": el brutal sincericidio de Furia y las internas

Son dos días a la semana los que logran que la casa de Gran Hermano quede totalmente dada vuelta y descontrolada en cuanto a las sensaciones, actitudes y pensamientos que tienen los participantes por dos motivos: el primero, es cuando el miércoles se dan a conocer los nominados y el domingo, cuando se conoce quién es el eliminado y más si es justo el candidato que no se lo esperaban.

Parte del casting de quienes ingresaron a Gran Hermano 2023

Pasó otro miércoles, tercera gala de nominación y tuvo un condimento especial: Juliana "Furia" Scaglione ya se encontraba en placa junto a Williams López por una sanción en la cual ambos se vieron envueltos en una situación agresiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, podría haber sido una de las noches más difíciles porque los hermanitos debieron votarse entre sí mismos sin caer en lo obvio que era la participante pelada.

Quedó una placa sumamente extensa y que probablemente no se lo esperaban. A los dos anteriormente dicho, se le sumaron Carla De Stéfano (Chula); Florencia Cabrera; Sabrina Cortez y Lisandro Navarro. Sin embargo, Martín Ku, más conocido como el chino, deberá salvar a uno de ellos por ser el líder de la semana y meter a otro participante -quien él quiera- en los nominados.

Florencia Cabrera, participante de Gran Hermano.

A pesar de que ya van tres semanas de encierro, la mayoría todavía no apostó a tener un juego y muchos de los que creen hacerlo, todavía no entienden cuál es la relación entre el afuera y el adentro en cuanto al cariño con los participantes y los preferidos. Por ahora, la gran sorpresa es Furia que no sólo logró pasar dos placas, sino que es hasta el momento la que más clara la tiene con lo que está pasando.

Al día siguiente de que se hayan dado a conocer los nominados, se formó una extensa charla en el patio entre Florencia y Furia en donde ambas conversaban sobre lo que había pasado: la sorpresiva nominación de Lisandro, la jugada de los varones, el chino como líder y no sólo eso, sino lo que esperaba la participante más polémica de esta edición y lo que le está dando el reality.

Es que cuando Santiago del Moro mencionó que Lisandro estaba entre los nominados, muchos expresaron su sorpresa, pero otros ya se la veían venir como una estrategia y quien lo asimiló de esa manera fue justamente Furia: "Lo de Licha estuvo todo armado, además de la espontánea que le hizo Cata (Gorostidi), lo habrán votado el resto de su grupo para que el chino lo salve".

Lisandro Navarro, participante de Gran Hermano.

"Habrán dicho, votemos a uno nuestro total el chino lo saca y no queda en placa para no tener que votarse entre ellos. Yo vi que estaban cuchicheando. Toda la casa sabe a quién van a votar, cómo no lo van a saber. Él no se la banca en placa. El banana ese no se la banca, yo me la re banqué", agregó.

A eso mismo, Florencia opinó: "Igual si fue una estrategia votar a Licha y ya lo hablaron, lo tendrían que haber anulado", haciendo hincapié en que probablemente fue complot. Y planteó: "¿Sabes por qué no lo manda a placa? Porque tiene miedo de que se vaya". A lo que Furia le respondió: "Y si no tiene a nadie. ¿Quién lo va a votar? ¿Los banqueros?".

Cuando ambas hacían mención a quien lo tendrá que salvar y cómo manejaron la placa, sin dudas que se referían al chino por ser el líder semanal y tener ese plus extra como merecimiento. Asimismo, Furia también se explayó en contra de él y no sólo por esa jugada, sino por su forma de ser por la cual pidió una "sanción" en el confesionario.

La casa está que arde y más allá de todo, también tuvo que ver el exagerado "cachetazo" por el cual lloró, gritó y respondió de manera violenta Williams señalando a Furia como una agresiva. A partir de ahí, Gran Hermano, con las imágenes correspondientes y asegurando que no fue un golpe de tal manera, decidió poner a ambos en placa con una sanción. Eso mismo, habilitó al juego de las sanciones por las que ahora todos pedirán alguna que otra para su enemigo.

¿Quién fue la primera en pedirlo? Furia, como en todo y así se lo confesó a Florencia: "El chino ya se la mandó. Hoy fui a hablar al confesionario y espero que sancionen a las personas que lo merecen. Yo tengo el ticket dorado y el negro. Todos saben que no me tienen que joder. Y otra cosa, el primer comunicado fue para todos. El segundo fue para Williams y para mí, de que en general se expresó que hasta acá llegamos, que no nos levantemos la mano ni nos chicaneemos", manifestó.

Martín Ku

Y ahí mismo explicó por qué cree que el chino tendría que ser sancionado. "Lo de chino ayer fue chicaneo total, porque sabe que si el viene y me prepotea, yo tengo el vaso casi lleno y yo le pego un cabezazo sin pensar. Pero como yo estoy re adulta ahora con esta sanción, digo: mira como están accionando. Me sacan las cosas, me rompen el cosito, el reno, el otro esconde los helados, se comen toda la comida cuando pedimos por favor compañerismo, entonces siguen pinchando".

A eso, le sumó: "Vino Joel a decirme 'mira el kilo de helado que me comí', balbucean por abajo. Y es como... ¿Caigo en esa? ¿Están buscando que yo caiga? Yo si me voy es por la salida de emergencia, no me pienso ir por la otra puerta. O sancionan a ese pibe o yo el lunes cuando me tenga que ir no me voy por esa puerta. No me interesa el show ni que yo quede bien parada".

Sin dudas que lo que está sucediendo en este Gran Hermano suena un poco atípico porque hasta el momento, ninguno se la jugó por nada excepto Furia. Los varones actúan para pasar desapercibidos, las mujeres intentan plasmar un juego y ninguno se muestra demasiado por miedo al qué dirán en el afuera y a los votos que podrían recibir el miércoles. Teniendo en cuenta eso, fue la polémica Scaglione quien arremetió contra la edición de la cual forma parte.

"Este Gran Hermano sale en Discovery Kids, en Pakapaka... lo están viendo nenes de 12 años. Yo no vine a hacer un programa de niños, yo quería prostituirme, tirarme en el agua, tener sexo y todo al revés", planteó sin ningún tipo de vergüenza ni problema. "Acá lo único que tengo que hacer es cantar canciones y aplaudir con mis compañeros, me siento en rehabilitación", se quejó.

Es que claro, hasta el momento no hubo grandes inconvenientes, no hubo muchas actuaciones polémicas y los hermanitos están jugando al juego de no dar que hablar para hacer un camino firme hasta la final pasando totalmente desapercibidos. Ahora, quedará en responsabilidad de Furia ¿tal vez? Como viene haciendo hasta ahora, seguir poniéndole sus condimentos a la casa.