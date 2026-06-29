Danelik se mudó con Brian Sarmiento y estalló la polémica: "¿Ahora le pagás hasta el alquiler al deudor?"

El amor tiene formas curiosas de manifestarse, y en el caso de Danelik Galazán y Brian Sarmiento, su historia comenzó en un lugar donde pocos imaginarían encontrarlo: la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Tres meses después de que las primeras miradas cómplices y los tímidos gestos de cariño surgieran entre ellos, la pareja se decidió a dar un paso decisivo en su relación: este fin de semana anunciaron emocionados a través de sus redes sociales que se mudaron juntos a un hermoso departamento en el barrio porteño de Belgrano.

"Comenzó la aventura Branelik", escribió Danelik en un video que compartió con sus seguidores, mostrándoles el lugar que ahora llaman hogar. En la grabación, con una sonrisa que no podía ocultar su felicidad, la influencer tucumana expresó: "Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso". A su lado, Brian, quien siempre fue más reservado con las palabras, resumió su emoción con una frase que lo decía todo: " Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento ".

Danelik y Brian Sarmiento en GH

Las imágenes del video mostraron un departamento aún lleno de valijas y bolsas, un escenario que reflejaba el inicio fresco y emocionante de esta nueva etapa en sus vidas. El departamento que eligieron está ubicado en un primer piso y combina calidez con funcionalidad.

Al cruzar la puerta, un panel de tiras de madera con un televisor da la bienvenida y, según contaron, ese rincón será testigo de muchas tardes escuchando música y viendo los partidos del Mundial juntos. Frente a este espacio se encuentra un amplio sillón cama, ideal para relajarse tras largas jornadas o para recibir a las visitas que lleguen desde Tucumán aunque Danelik puso un límite: "Dos días nomás, más no ", dijo contundente.

El comedor es sencillo pero encantador: una mesa blanca con cuatro sillas preside el espacio, mientras que una barra lo separa de la cocina. En esta última, los azulejos blancos y la mesada de mármol gris le dan un toque moderno y luminoso. Fue allí donde Brian, con su característico sentido del humor, dejó entrever sus planes culinarios: " Acá se van a comer altos asadazos ", comentó entre risas. Por su parte, Danelik prometió: "Acá voy a tirar magia", dejando claro que también pondrá su toque especial en ese rincón del hogar.

El dormitorio principal es el refugio más íntimo de esta historia de amor. Con una cama matrimonial y un cubrecama beige que invita al descanso, Danelik lo bautizó con humor como la "suite presidencial".

Danelik y Brian se conocieron en febrero dentro del reality Gran Hermano, donde inicialmente compartieron la convivencia como compañeros. Sin embargo, con el paso de las semanas, las chispas comenzaron a volar y para abril ya era evidente que entre ellos había algo más que amistad. Aunque Brian fue eliminado antes que Danelik: gracias al Golden Ticket, él pudo regresar al programa y reencontrarse con ella, aunque su segunda estadía fue breve porque el 8 de junio fue eliminado nuevamente por el público, pero esa misma noche se reunió con Danelik fuera de la casa y desde entonces no se separan.