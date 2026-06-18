Zunino enfrentó las preguntas sobre Nenu y Luana tras su salida de Gran Hermano: "Fue real"

Franco Zunino abandonó la casa de Gran Hermano con la sensación de que todavía tenía mucho más para dar. Adentro se ganó el apodo de "El León", ese que heredó de su papá y que se convirtió en una parte de su identidad dentro del reality. También fue protagonista de algunos de los vínculos más comentados de la edición: los acercamientos con Luana Fernández y Nenu López mientras, afuera, una joven llamada Mica seguía esperándolo.

Ahora, ya lejos del aislamiento y con el celular nuevamente en sus manos, el ex participante enfrenta una realidad completamente distinta, donde deberá acomodar las emociones que quedaron pendientes a ambos lados de la pantalla.

BigBang habló con Franco Zunino tras salir de Gran Hermano

En diálogo con BigBang , Franco habló de su eliminación, hizo una autocrítica sobre su juego, se refirió a los shippeos que marcaron su paso por la casa y contó cómo espera resolver la charla pendiente con Mica, la joven que lo aguardó durante toda su participación en el reality.

Los primeros días fuera de la casa todavía lo encuentran procesando todo lo vivido. Aunque reconoce que la eliminación le dolió, intenta enfocarse en reencontrarse con sus afectos y descubrir, de a poco, todo lo que ocurrió mientras permanecía aislado. "Bien, súper, dolido porque no me quería ir, pero contento porque acá afuera estoy viendo a mis seres queridos, todo muy nuevo, recién hoy me dieron el celu, así que recién hoy estoy empezando, de a poquito me dejan ir viendo los clips. Me lo dan y me lo sacan, me lo dan y lo sacan. Como de a poco bien".

Franco Zunino se mostró positivo tras su eliminación

A pesar de la tristeza por abandonar el juego, Zunino aseguró que no considera injusta su salida y dejó en claro que acepta el veredicto del público: "En lo personal sentía que tenía un montón más para ofrecer, me hubiese gustado quedarme mucho más, pero injusto no lo veo porque es lo que decide el supremo, que es la gente. Si así lo decide la gente, no hay nada que reclamar, la verdad que poner el pecho, como dije saliendo siempre con una sonrisa, rompiéndola toda y tomarlo con tranquilidad".

Consultado sobre el momento en que pudo haber perdido el respaldo de la audiencia, el ex jugador cree que el desgaste de estar permanentemente en placa terminó influyendo más que un rechazo directo hacia él: "Creo que también eso me dejó en contra. Estar siempre en placa, desde la segunda semana estuve en placa. Creo que eso también agota la gente. Tanto a apoyar, bancar y bancar y bancar. No siento que haya perdido el apoyo del público, pero sí que capaz querían ver el desarrollo del personaje de Campanita y eso ganó".

Zunino especuló sobre los motivos de su eliminación

En ese balance también hizo una autocrítica. Explicó que eligió mostrarse tal cual es fuera de la casa, aunque reconoce que el formato quizás requería una versión más confrontativa: "Siento que me voy contento con lo que mostré. Obviamente, siempre quise mostrar la educación, el que nada te tiene que tumbar, que si me caigo me levanto. (...) Es una casa muy potente (...) es hermosamente difícil estar ahí adentro ". Más adelante agregó: "Fue capaz que, debido a mi personalidad tendría que haber demostrado un poquito más de liderazgo. Soy un pibe tranquilo, no me gusta confrontar, me hubiese gustado poder tener ese poder de decir, 'por más que no me guste, voy al frente y peleo un poquito, confronto, me hago respetar'. Pero mi personalidad no me lo permitió".

Durante la entrevista, Zunino también se refirió a la relación que mantuvo con Brian Sarmiento, uno de los jugadores con los que más diferencias tuvo dentro de la casa. Aunque reconoció su capacidad para liderar el juego, admitió que muchas veces sintió desconfianza por parte de su compañero. "Con Brian siempre tuve cruces; él es muy líder en un juego súper fuerte. Te exponía ante toda la situación. Incluso, hasta cuando jugábamos en grupo, dudaba hasta por mí. Pero también yo se lo dije personalmente a él, que sentía que cuando jugábamos en grupo me miraba de reojo".

Uno de los temas inevitables fueron los romances que protagonizó dentro del reality. Sobre las acusaciones de haber impulsado distintos shippeos para favorecer su juego y dar show, Zunino rechazó esa idea y aseguró que todo fue genuino. "Estar en la casa es como la vida real también. Tu vida pasa a ser adentro de la casa. Estás en un reality, pero tu vida es ahí adentro y uno está enfocado en lo que le hace bien ahí adentro. Lo que me pasó es que fue real, pero después sentí que dejé de conectar con Luana . Como cuando conocés a alguien y después no funciona... o sea, es parte de la vida".

Sobre Luana Fernández, reconoció que le quedó un sabor amargo por cómo terminó el vínculo dentro del juego: "Yo siempre le dije a Luana que iba a ser mi prioridad; si la tenía que cuidar, la iba a cuidar, pero ella también siento que por momentos me descuidó", reflexionó y detalló lo que más le dolió: "La lealtad siempre la tuve, nunca la hubiese nominado, nunca hubiese ido contra ella en una cena. Me fui como medio, no quiero decir 'ofendido', pero sí dolido que haya ido contra mí en la cena, porque nos habíamos prometido que eso no iba a pasar nunca".

Franco Zunino confesó que su relación con Luana Fernández fue genuina

Incluso, al ser consultado sobre si cree que ella llegó a enamorarse, respondió: "Si ella sintió algo realmente, como ella dice, yo lo tomo y la verdad que se lo creo, pero después tiene esas cosas como que me da el beneficio de la duda".

Con Nenu López, en cambio, dejó la puerta completamente abierta para reencontrarse cuando termine el reality: "Quedó todo bien. Fue algo muy fuerte en muy poco tiempo... en menos de un mes, conectamos y demás. Me dio su cadenita, ahora la tengo puesta. Quedamos en que cuando ella salga íbamos a hablar y a ver qué onda todo (...) Yo creo que ella tiene mucho futuro ahí adentro de la casa, va a durar un montón".

Nenu López le regaló su cadenita a Franco Zunino y él la tenia puesta al momento de la entrevista

Pero mientras dentro de la casa nacían esos vínculos, afuera había una persona que seguía apostando por él. Zunino contó que todavía no pudo hablar con Mica, aunque sabe que la conversación llegará muy pronto y no escatimó elogios hacia ella: "Hoy me dieron el celu, no pude hablar con nadie, mi viejo me dijo que habló con Mica, que está todo bien. Creo que es una mujer muy buena", dijo.

Franco se tomó sus minutos para hablar del tema y no buscó esquivarlo: "Nos debemos una charla por respeto, por valores, la verdad que es una mujer con todas las letras. Yo soy un privilegiado de que ella me haya bancado de afuera. Es hermoso que ella por lo menos me dé el beneficio de hablar. Tiene unos valores increíbles".

A la hora de elegir entre esperar a Nenu o intentar reconstruir el vínculo con Mica, el ex participante prefirió no apresurarse: "Es todo muy nuevo. No vi nada, no sé ni para dónde va mi vida, estoy totalmente perdido, por así decirlo... mareado, no sé ni dónde estoy".

Por último, Franco Zunino también reveló cuál es el sueño que espera perseguir después de Gran Hermano: "Mi sueño siempre fue dedicarme a la actuación. Siempre fue algo que quería desde chiquito. También me gustó siempre el stream. Además de apuntar a esos lados, tomar todo con calma y, obviamente, seguir jugando desde afuera, que el reality es hermoso. De acá afuera también se puede seguir jugando".