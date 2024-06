Tibia reacción de Telefe tras los dichos de Furia y el VIH: preservativo en mano, poca concientización y confusión

Gran Hermano se toma sus tiempos para algunas cosas y para otras, actúa de inmediato. La semana pasada, Juliana "Furia" Scaglione derrapó abiertamente con un comentario discriminatorio y clasista, como lo suele hacer desde hace seis meses cuando comenzó el reality, y todos decidieron hacer oídos sordos... una vez más. Es que la participante pelada se refirió al VIH y a las personas que lo transitan de una manera totalmente cruel e ignorante.

Sin motivos ni razones, Furia decidió pelearse y atacar a Marisol, la novia de Martín Ku, que había ingresado al programa para pasar solamente cuatro días o menos, junto a su pareja. Por no poder agarrarse de ningún episodio en particular, Juliana empezó con su speech de que todos los que están en GH le tienen "envidia", que son todos "falsos" y que quieren ser como ella por ser la protagonista de esta edición.

Furia hizo un comentario fuera de lugar sobre el VIH

Sin embargo, esta vez le agregó algo más al mismo relato que mantiene hace seis meses y que se lo dijo a todas las personas con las que se peleó. En esta ocasión, mientras hablaba con Emmanuel Vich en la cocina, Juliana indicó que su guerra con Marisol empezó porque la joven no quiso acercarse a ella y la "hacía a un lado", por lo que intuyó que no quiso juntarse para no "contagiarse" de algo. ¿Qué se podría contagiar? Según Juliana, VIH.

En su explicación, dentro de los motivos de "envidia y bronca", insistió de manera descarada: "¿Yo qué tengo VIH? ¿Tengo olor a mier**? ¿Qué tengo?". Si bien ni ella ni nadie referido al programa decidieron aclararlo, cabe decir que el VIH no es algo que se contagia por estar cercano o en contacto con una persona que lo transita, sino más bien es una enfermedad de transmisión sexual.

Pasados los días, las redes sociales replicaron aquella polémica y repudiable frase que se hizo eco en todos los medios, pero quienes decidieron hacer oídos sordos por más de cuatro días fueron los propios pertenecientes a Gran Hermano dado que, ni la producción ni nadie quiso hacer un comunicado sobre lo propio.

Telefe y Santiago del Moro: tibia concientización

Después de tanta espera y de que en las redes se seguía insistiendo con el tema, el lunes, en la gala, Santiago del Moro rompió el silencio aunque de manera tibia, sin tanta explicación y cubriendo a Juliana en que "cualquiera puede tener un comentario cancelable después de casi siete meses de encierro", lo que generó aún más repudio.

Sin hacer una mención total, Del Moro anticipó: "Cuando yo era pendejo había mucha información con respecto a los cuidados. Y se ha hablado mucho sobre los dichos de Furia, desafortunados, fuera de lugar, con respecto al HIV. Y yo dije: ¿cómo aprovechar esto? De esta manera, que ya lo hice el año pasado". En ese momento, abrió un preservativo y comenzó a desplegarlo para concientizar su uso y evitar enfermedades de transmisión sexual .

Del Moro se colocó un preservativo en sus dedos

"Siempre preservativo, chicos. Porque se habla mucho de qué dijo una persona, qué dijo otra, mucha gente que se ofende pero hay muy poca gente que educa. Y nada más simple y más fácil para el sexo que esto. Cuando yo era chico te hablaban de todos lados, había campañas por todos lados. Ahora veo muy pocas campañas y veo que muy pocos chicos se cuidan o hablan de esto", continuó.

Asimismo, el martes por la mañana en su programa de radio, Del Moro retrucó lo dicho y hecho en la gala de Gran Hermano, diciendo que "hay una doble moral" con los comentarios despectivos que se realizan en el programa, sacándole la gravedad a los dichos de Furia: "Siento que para todo hay una doble moral. Todo el tiempo se busca cancelar a alguien por algo en vez de educarlo y contenerlo, por más de que alguien diga algo que está mal", dijo.

Santiago Del Moro justificó los comentarios de Furia

"Obviamente que adentro de la casa se han dicho barbaridades. Son las mismas que las que decimos todos. Todos seguimos opinando de los cuerpos ajenos, de la vida del otro, de cómo tiene el cu**, qué hace con su cu** y es algo que estamos aprendiendo. Dan consejos de moral, levantan el dedo y nadie es perfecto. Todos estamos aprendiendo", retrucó Del Moro.

Lo cierto es que, en su afán de querer concientizar con el preservativo, Gran Hermano y principalmente Del Moro que fue quien llevó el tema a la mesa, se olvidaron de mencionar y hacer hincapié en cómo se discrimina y se crean prejuicios abiertamente -y más siendo la televisión- con las personas que transitan el VIH.

El problema de los comentarios de Furia no tuvo que ver con el preservativo, a decir verdad, en Gran Hermano les piden un consentimiento a las personas que quieren tener relaciones sexuales y hasta les brindan preservativos para que puedan cuidarse. En esta ocasión, el repudio a Juliana tenía que ver con sus dichos y con que desde la producción y el conductor, decidieron llevar el tema hacia otro lado, en vez de hablar de lo cierto: la discriminación, los estigmas y prejuicios sobre el VIH.