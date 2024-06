Las razones por las que Telefe desdobló la eliminación de Gran Hermano: "Furia se estaba quedando afuera"

La eliminación que desde la producción de Gran Hermano eligieron posponer para el martes, además de generar los revuelos correspondientes entre fanáticos y fanáticas del reality, avaló la versión que había soltado Yanina Latorre al frente de LAM minutos antes. La misma se refería a la preocupación que despierta en Kuarzo y Telefe una salida anticipada de Juliana Scaglione, la popular "Furia" quien se encuentra entre la espada y la pared y muy cerca de abandonar la casa más famosa del país.

"Chicos, soy visionaria. Lo que acaba de publicar Gran Hermano. 'Instancias finales: hoy empieza la gala y termina mañana martes'", anunció el último lunes la reemplazante de Ángel de Brito. "Lo que hacen por el rating", soltó al respecto la panelista Marixa Balli. "Y por los votos. Porque hoy 21:37 está afuera "Furia"", aseguró Latorre.

Es que la pareja de Diego Latorre había adelantado que en el programa tanque de Telefe iban a tomar esta decisión para, por un lado, cuidar a la pelada más disruptiva de la historia del ciclo y, por el otro, apuntalar el altísimo rating que genera el show y seguir exprimiendo a fondo el voto telefónico que tanto rédito económico acarrea. "Es un divague esto. Juegan directamente con las personas", cuestionó un indignado Pedro "Pepe" Ochoa, especialista en el popular programa.

"¿Cuándo no pasó esto?", le preguntó Latorre con el fin de relativizar su enojo. "Me parece demasiado obvio. La gente paga para ver DGO y paga plata para verlo 24 horas y lo cortan dos días enteros", denunció el panelista.

Santiago del Moro en GH 2024

Con su clásico estilo cargado de sarcasmo, Yanina hasta se animó a justificar estos malos modos que enojan al público del reality. "No es UNICEF. Es una sociedad con fines de lucro, es una productora que invierte y gana plata", explicó con sorna. Es que, por más que lo denuncie, ella siempre entendió cuál era el fin de quienes hacen Gran Hermano, por lo que más que decepcionada quedó con la felicidad de quien advierte a tiempo algo que termina ocurriendo.

"Quiero mi reembolso. Dos días me cortaron el programa. No están cumpliendo con el servicio que ofrecen. Devuélvanme mi plata, Telefe", continuó Ochoa, todavía con un enojo pleno por todo lo ocurrido. "Este Gran Hermano es re obvio. No me digas que tenés duda. Está todo a la vista, no pueden tapar nada", rechazó Balli, con toda su desconfianza a flor de piel.

Furia es la "protegida" de la actual edición.

Lo cierto es que todas las encuestas, salvo alguna esporádica que apareció, dan por finiquitada la estadía de Scaglione en el reality y expusieron que todo este cambio sería, efectivamente, para cuidarla a ella. A su vez, la máquina de generar votos, que es el llamado telefónico, se dinamiza cuando "Furia" está a punto de irse. Es que en este tipo de situaciones, el fandom se la juega entera para dar vuelta la historia.