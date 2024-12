La crisis del PAMI: un jubilado amenazó con inmolarse porque le negaron sus medicamentos contra el cáncer

El dramático episodio ocurrido en una delegación del PAMI en Córdoba expuso la profunda crisis que atraviesan los jubilados a partir del ajuste que viene llevando adelante el presidente Javier Milei sobre sus bolsillos. Un hombre de 70 años, desesperado por no recibir los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad terminal, llegó al extremo de rociarse con combustible y amenazar con prenderse fuego frente a los empleados. El hecho, que conmocionó tanto a trabajadores como a afiliados presentes en la oficina de Avenida General Paz, fue controlado gracias a la rápida intervención de un empleado que logró quitarle el encendedor.

Pero lo cierto es que el incidente es un reflejo brutal de las consecuencias humanas del desfinanciamiento y las medidas restrictivas implementadas recientemente por el PAMI. El hombre, que padece cáncer, había visitado la delegación tres veces en busca de sus medicamentos para tratar su enfermedad oncológica y nunca obtuvo ninguna respuesta. La frustración y el agotamiento lo llevaron a este acto extremo. "Viene todos los días, porque tiene una enfermedad terminal y está desesperado. Esto puede terminar muy mal", expresó uno de los empleados de seguridad de la oficina ubicada sobre Av. General Paz al 360.

Este caso es solo uno de los muchos ejemplos del deterioro en la calidad del servicio que presta el PAMI, una institución fundamental para la atención de adultos mayores en el país. Según Mariano Luquez, delegado del PAMI en Córdoba, los niveles de angustia y desesperación entre los afiliados se han multiplicado. "Estamos viviendo hechos de nerviosismo diariamente. La gente llega con miedo y ansiedad, sobre todo después de los recortes y cambios en la cobertura de medicamentos", explicó y sumó: "Esto que está pasando es muy traumático. Este fue un caso muy al límite, pero la angustia que estamos viviendo a diario se ha multiplicado".

La crisis en el PAMI no es fortuita. En las últimas semanas, el organismo anunció un reordenamiento de su programa de medicamentos gratuitos, limitando la cobertura al 100% a quienes cumplan con estrictos requisitos económicos y administrativos. Para acceder al beneficio, los jubilados deben demostrar ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no poseer propiedades o vehículos de más de 10 años y no estar afiliados a prepagas. Además, deben completar un trámite que puede demorar hasta un mes, un plazo inaceptable para quienes enfrentan enfermedades graves o terminales.

Estas medidas, justificadas como un intento de "priorizar a los afiliados más vulnerables", han dejado a miles de jubilados en el limbo. Las denuncias de personas mayores que no pueden acceder a sus medicamentos esenciales son cada vez más frecuentes. La situación que vive el PAMI es el resultado de un entramado de recortes presupuestarios, ineficiencias administrativas y decisiones políticas que erosionaron su capacidad de respuesta. Mientras el organismo asegura que busca garantizar la sustentabilidad del sistema, los jubilados enfrentan barreras crecientes para acceder a derechos básicos.

El caso del hombre que amenazó con inmolarse es un grito de auxilio que no debería pasar desapercibido. Las autoridades deben asumir la responsabilidad de implementar políticas que prioricen la vida y la dignidad de los adultos mayores. La burocracia y la austeridad no pueden estar por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables. Si no se toman medidas urgentes para garantizar el acceso equitativo y oportuno a los medicamentos, la tragedia que se evitó en Córdoba podría repetirse, con consecuencias irreparables. El PAMI debe recordar su misión: proteger y cuidar a quienes dedicaron su vida al país y que ahora solo piden vivir con dignidad.