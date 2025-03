Violento cruce entre Catalina Gorostidi y una inesperada ex Gran Hermano: "Chupal* put*"

Gran Hermano habilitó dos Golden Tickets para que participantes de las dos ediciones anteriores regresaran a la casa más famosa del país. Desde que se anunció esta posibilidad, los postulados visitan distintos canales de stream para hacer campaña y conseguir votos porque la decisión final es del público; en este contexto Cata Gorostidi estuvo en un programa donde fue fuertemente atacada por otra ex hermanita.

La santafesina comenzó contando sus verdaderas intenciones detrás de su postulación: "Por suerte tengo bastante trabajo afuera, estoy en All Access, estoy en Las Vizcacheras, me llaman a veces para La Noche de los Ex, trabajo con marcas, así que quiero entrar a hacer un poco de quilombo", fueron sus palabras hasta ser interrumpida por Griselda Sánchez, quien en 2007 fue parte del reality show.

El Golden Ticket trajo polémicas alrededor de Gran Hermano

Si bien Griselda disfrutó del formato de convivencia junto a su amiga "Osito", actualmente no quiere quedar pegada a Gran Hermano, ya que logró hacer su camino como actriz, guionista, cantante, productora y modelo. Fue así que recriminó la intención de Cata al querer volver a la casa: "Vas a ser una ex Gran Hermano toda la vida, como 'la Trezeguet' que lo único que hace es Gran Hermano".

Gorostidi rápidamente se defendió contando que actualmente tiene dos propuesta de teatro, lo que generó la indignación de la mediática que se encontraba en el estudio: "Teatro...¿Qué es el teatro? totalmente efímero", dijo quitándole valor a los proyectos laborales de su colega, quien no dio el brazo a torcer en la disputa que levantó el tono generando un ambiente tenso y violento: "Para vos será efímero, para mi que desde los 4 años le dije a mi mamá me encantaría estar en el teatro, para mí es un sueño", se defendió.

El navegador no soporta este contenido.

Sanchis estaba dispuesta a servir al show, aunque sus formas no fueron las más adecuadas: "¿Estudiaste teatro? ¿Dónde estudiaste?", ninguneó a la entrevistada. Si hay algo que a la oriunda de Santa Fe no le pueden recriminar son sus estudios, ya que rápidamente saca su historia: "A parte de todo soy médica, tengo 9 años de estudio", contestó sin titubear y dejó en claro que no pierde las esperanzas de construir la vida que siempre quiso legada al arte.

"Yo entre a los 22 y te digo que recién hoy hace 5 años estoy produciendo, escribiendo y haciendo cine", exclamó Griselda dando a entender que Cata es una mujer grande para dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo: "Porque hace cinco años no te conocía nadie", redobló la apuesta la ex amiga de "Furia". En una discusión que no parecía llegar a su fin, ambas mujeres se sacaron en cara sus logros laborales y académicos, es así que mientras Sánchez presumió ser publicista de grandes marcas como Coca Cola y estar en la tapa de Playboy, Gorostidi jugó la carta de la empatía: "Yo salvé vidas, salvé chicos de cuestiones patológicas, salvé chicos de paros cardíacos..."

Así reaccionaron los usuarios de X al cruce entre Cata Gorostidi y Griselda Sánchez

En un momento donde los medios tratan de concientizar sobre el daño que hace en la otra personas los comentarios sobre el cuerpo ajeno y el maltrato verbal, Griselda pareció no entender el nuevo código y fue así que lanzó repetidas ofensivas a la entrevistada: "Yo también soy invitada y soy más linda que vos. Chupa** put*"; "Hacete operar la cara de caballo que tenés" o "Anda las nalgas, hacete una lipo", fueron algunos de ellos.

El violento ida y vuelta se viralizó en redes sociales donde algunos usuarios repudiaron los dichos desagradables: "Una ex GH 18 años después, denigra a Cata, ningunea su profesión y se cree la más linda. No es más que una persona que no está en los medios y se quiere colgar, los del stream también se quieren hacer si no la dejarían decir eso. Por esto y mucho mas CATA AL 9009": "No la banco a Cata , pero en ésta estoy con ella" o "Que desagradable esta mina Griselda Sánchez un asco", fueron algunos comentarios en X, ex Twitter, donde recordaron que Griselda había atacado, meses atrás, a Marcos Ginocchio, poniendo en duda su orientación sexual.