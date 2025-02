La mano negra de GH: trascendió la verdad del Golden ticket y cuántos ex participantes reingresarán a la casa

El bajo rating de Gran Hermano llevó a la producción a tomar medidas desesperadas. Si bien semanas atrás ingresaron 8 nuevos participantes, no fueron suficientes para generar el interés de la audiencia. En este contexto, y con la expulsión de Luca Figurelli, se decidió habilitar el "Golden Ticket" con el que los ex hermanitos de las tres últimas ediciones se pueden postular para volver a la casa más famosa del país.

Con esta información, las redes sociales se revolucionaron volviendo a poner al reality show en tendencia. Y es que los fanáticos de grandes figuras como Furia Scaglione o Juli Poggio comenzaron la campaña para volver a ver a sus ídolos dentro de la casa. Así como algunos ex participantes aceptaron de inmediato, hay quienes entendieron que su paso por el programa es cosa del pasado.

Mas de un ex hermanito podrá volver a la casa de Gran Hermano con el "Golden ticket"

"Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los ex participantes de las últimas tres ediciones de GH que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el ´Golden Ticket´, que pueden hacerlo. El próximo lunes, una vez finalizada la fase de eliminación, el público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa de Gran Hermano", anunció Santiago Del Moro en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, Ángel De Brito ahondó en detalles confirmando algunos cambios en el "Golden Ticket".

"Van a entrar dos y, capaz, si esto funciona, entre un tercero". Con esta información quedó comprobado que desde el canal están dispuesto a tirar toda la carne al asador para volver a poner al reality show por la cima. En esta línea, en caso de que entre un tercer participante, ya no será el público quien lo elija sino que votarán los competidores que actualmente se encuentran dentro de la casa.

Teniendo en cuenta el pasado, Furia ganaría sin problemas, ya que en su paso por Gran Hermano sus fanáticas la llevaron a coronarse en cada placa. En este sentido, la producción habilitó un nuevo "Golden Ticket" y las angelitas comenzaron a especular con la duración del programa; según Fede Bongiorno el reality llega a su fin encuentran dentro junio, por lo que es posible que se lleven a cabo eliminaciones dobles como ocurrió en la última gala, que dejó fuera del juego a Delfina y Seif.

A pesar de que a muchos fanáticos cayó bien la posibilidad de volver a ver a sus favoritos dentro de la casa, hay quienes no aprueban las últimas decisiones de Telefe: "Dios mío. Esta edición la hicieron mierda como ninguna otra" o "Che fuera de joda, si tantas ganas de meter gente tenían por qué no hicieron otro GH exclusivo repechaje y listo? Literal no tiene gracia y se re contra desdibuja el formato", fueron algunos comentarios en X, ex Twitter. Y es que ya no solo se rompieron las reglas básicas de aislamiento, sino que desde la producción no ocultaron su "mano negra" que movió cada ficha a su favor, lo que enfureció aún más a los televidentes.