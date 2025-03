La "maldición" de Gran Hermano pone en riesgo a Ulises: la peligrosa teoría que lo puso en jaque

El pasado martes, la casa de Gran Hermano se vistió de gala para una nueva prueba de liderazgo, pero éstas no fue como las que habitualmente se ven semana tras semana: los participantes no sólo se enfrentaron por el poder del líder sino que además jugaron por un auto 0KM.

Los hermanitos compitieron mano a mano en un juego de azar de llaves para ganar el vehículo. En la previa del juego, a través de otras competencias, algunos de ellos se fueron ganando "llaves extras" para tener más posibilidades pero ninguno tenía la correcta, por lo que la actividad se extendió hasta este miércoles, lo que además mantuvo a la audiencia expectante.

Con la llave número 186, Ulises Apóstolo se convirtió en el dueño de un Renault Kwid al grito de "Nos vamos, nos vamos" y con Selva en el asiento del acompañante. Los demás participantes no dudaron en correr a abrazarlo y felicitarlo por su gran logro, que además viene acompañado del liderazgo de la semana.

El cordobés no ocultó su felicidad: "Gracias mi Córdoba", gritó arrodillado frente a su nuevo auto. Sin embargo, detrás de la emoción por el triunfo muchos fanáticos empezaron a hablar en redes sociales de que Ulises puede caer en la "maldición" de Gran Hermano . Es que tanto en Gran Hermano 2022 como en la edición 2023, los hermanitos que ganaron quedaron eliminados rápidamente: primero le ocurrió a Maximiliano Guidici y después a Zoe Bogach.

Fanáticos de Gran Hermano especulan sobre la "maldición" del ganador del 0km

Mientras algunos cibernautas ya comenzaron a despedir a Ulises, en una semana atónita en la casa más famosa del país ya que dos ex participantes ingresaran con el Golden Ticket, otros tantos decidieron confiar en el joven que genera estragos desde que comenzó la actual temporada: "Lo ganó Uli. Ni en pedo se va"; " No. Él vino a romper la matrix "; "Esta vez no. Ulises le da algo a la casa"; "No creo que Ulises se vaya".

Ulises Apóstolo se llevará a Córdoba el vehículo que para febrero de 2025 tenía un valor de $18.260.000 y llega importado desde Brasil en su única versión disponible, denominada Iconic. Ahora bien, ¿se romperá la maldición o será el próximo participante en saludar a Santiago del Moro en la gala del domingo?.