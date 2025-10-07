Lali Espósito disparó irónica después del escandaloso Movistar Arena de Javier Milei: "Payaso"

Lali Espósito no deja de sorprender y, esta vez, volvió al centro de la escena con una jugada que encendió las redes sociales. ¿Qué hizo? Nada menos y anda menos que dedicarle un posteo al presidente Javier Milei, luciendo una remera con la imagen de un payaso, en clara referencia a su nueva canción homónima. ¿Casualidad? ¡Nada de eso!

El momento llegó justo después de que Milei protagonizara un peculiar show en el Movistar Arena, donde se animó a cantar varias canciones frente a una multitud. Pero Lali, que siempre tiene un as bajo la manga, decidió responder con su característico estilo irónico.

Lali en referencia al 3% de los fondos para personas con discapacidad con el que Karina se queda

Desde Madrid, donde se encuentra con su exitosa gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, la cantante compartió un video caminando por las calles y luciendo la famosa remera, mientras de fondo sonaba su hit Payaso.

La letra de la canción no deja mucho a la imaginación: "El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Me estás vendiendo humo y se puede ver". Sí, el mensaje es tan directo como un cachetazo de realidad. Las redes sociales estallaron y los fans no tardaron en conectar los puntos: Lali le estaba tirando un dardo (de esos bien envenenados) al presidente de las fuerzas del cielo.

La historia detrás de "Payaso"

Payaso no es solo otro single más en la carrera de Lali. Desde su lanzamiento, quedó claro que la canción tenía un destinatario especial. En una entrevista, la cantante confirmó lo que muchos sospechaban: "A todos los payasos que están ahí. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales... son un chiste ", declaró sin pelos en la lengua.

Aunque no es la primera vez que Lali apunta contra Milei —en su tema Fanático también lanzó dardos directos—, Payaso se posiciona como un himno para quienes ven en el presidente más circo que política. La frase "Hoy sos el show principal / te queda grande el disfraz" parece haber sido escrita directamente para él.

"Son todos unos payasos, el y toda esa gente payasos totales un chiste son, un beso" LALI NO PARA DE ARRASTRARLO Y ME ENCANTA 🤡 pic.twitter.com/QuNPMH7bHj — sofi (@lalibydiva) September 9, 2025

Mientras tanto, Lali sigue haciendo historia. Con su gira europea arrasando en ciudades como Barcelona y Sevilla, y con entradas agotadas en Madrid, la artista demuestra que su influencia trasciende fronteras. Y por si fuera poco, ya anunció nueva fecha en Buenos Aires para el 16 de diciembre. ¡Cinco estadios llenos en un año!

Lali Espósito no solo brilla sobre el escenario, sino que también sabe cómo usar su voz para incomodar y cuestionar al gobierno de ultraderecha de Javier Milei que durante estos dos años de gestión no logró intimidarla ni con todo el hate de Santiago Caputo. Entre risas y canciones, dejó claro que no le teme a los "payasos" de turno.