Cazzu, el amor y el desconcierto: la pregunta que descolocó a todos en La Voz Argentina

En un episodio lleno de emociones, talento y, por qué no, un toque de incomodidad, La Voz Argentina volvió a regalar momentos que quedarán marcados en la memoria de los argentinos. Esta vez, la protagonista indiscutible fue Cazzu, la cantante jujeña que dejó a todos boquiabiertos con una pregunta que nadie vio venir.

Todo ocurrió durante los entrenamientos previos a los knockouts, cuando Francisco "Kakush" González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse en el team de Luck Ra. Kakush, quien había sido "robado" del equipo de Lali Espósito, recibió el tema Aquellas Pequeñas Cosas, mientras que a Thomas se le asignó You Are The Reason, un romántico éxito de Calum Scott.

Cazzu

La tensión estaba en el aire, pero también el compañerismo. Ambos concursantes se mostraron respetuosos y admirados por el talento del otro: "Al toque pegamos onda, es una persona sencilla y humilde con la que se puede hablar", comentó Kakush sobre su contrincante. Por su parte, Thomas no se quedó atrás: "Me sorprendió mucho y también me parece muy desafiante cómo canta y lo bueno que es".

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó el momento de escuchar la interpretación de Thomas. Con su dulce y seductora versión del tema romántico, logró captar la atención de todos los presentes, pero especialmente la de Cazzu. La cantante, claramente impresionada, lanzó un comentario que descolocó hasta al más experimentado en situaciones incómodas: " ¿Estás soltero, vos? ".

El estudio estalló en risas nerviosas. Luck Ra no pudo contenerse y soltó una carcajada, mientras Thomas, visiblemente sonrojado, respondió entre titubeos: "Que vos me digas esto me hace mal". Cazzu, rápida como siempre, se justificó diciendo que era solo un chiste y añadió que además era más grande que él.

Pero la noche no terminó ahí. Tras las interpretaciones de ambos concursantes, las juezas Lali Espósito y Soledad Pastorutti mostraron una clara inclinación hacia Thomas. Sin embargo, la decisión final estaba en manos de Luck Ra... pero en un giro inesperado digno de un guion de novela, el cuartetero decidió deslindarse de toda responsabilidad y le cedió la decisión a Cazzu.

Luck Ra y Cazzu en La Voz

" Así son los tipos ", sentenció la jujeña muy sarcástica mientras tomaba las riendas del knockout. Luego de elogiar a ambos participantes —"Thomas hizo que esta canción pareciera fácil" y "Kakush conectó con su guitarra de una forma distinta"—, Cazzu finalmente eligió a Thomas para continuar en el certamen.

Así, entre risas nerviosas y talento desbordante, La Voz Argentina sirvió show otra noche inolvidable. ¿Qué será lo próximo? Con Cazzu en el programa, cualquier cosa puede pasar.