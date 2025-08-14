La Joaqui tiró una teoría explosiva y todos pensaron en Luck Ra: "Medio pit* corto"

Sin dudas, Luck Ra y La Joaqui son la pareja del momento. Día a día, los cantantes consolidan su relación y se muestran muy enamorados. En este contexto, el cordobés fue invitado a Rumis, el programa de stream del que forma parte la cantante.

Durante la transmisión, hablaron de los detalles más íntimos de su vínculo: desde la relación del artista con las hijas de su novia hasta comentarios sobre su intimidad. En medio de la charla, protagonizaron un divertido momento que no tardó en hacerse viral en las redes.

La Joaqui y Luck Ra se muestran mas enamorados que nunca

Todo comenzó con una actividad en la que la mesa debatía: "¿Cuánto pagarías por esta prenda?". Luck Ra fue más allá y opinó: "Para mí, comprarse joyas, tipo cadenón, me parece una boludez". La Joaqui no dudó en sumar su teoría: "Es igual que lo de la camioneta grande. Para mí, son medio pi... corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello ".

En ese instante, La Tía Sebi lanzó una observación que hizo estallar las risas: "Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser", pero rápidamente la trapera salió en defensa de su novio: "No, no, no, no. Él no la maneja. Mi hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras", dijo entre risas.

Como era de esperarse, el clip se viralizó y generó cientos de comentarios en las redes. Para suavizar su picante confesión, La Joaqui derritió corazones al hablar de las actitudes de Luck Ra con sus hijas, Shaina y Eva: "Tengo a Shaini, que es la más compradora y sociable del mundo. Y tengo a Chuchu, que es la más chiquita, que odia que le saques una foto, que le hables... es de escorpio".

Según la cantante, a su hija menor no le interesaba conocer al novio de su mamá, pero el cordobés tuvo un as bajo la manga: "Se hizo una cuenta en Roblox y la agregó. Se hicieron amigos virtuales y ahora ella lo ama", relató, visiblemente enamorada de un compañero que, según dijo, se esfuerza por formar parte de su día a día como madre.