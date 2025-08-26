De la mala cara en La Voz a una inmunidad policial en Chaco: las alocadas anécdotas de Joaquín Levinton

El pasado domingo comenzaron los Playoffs en La Voz Argentina 2025. En esta nueva etapa, los coach cuentan con la ayuda de artistas invitados que le suman picante al programa. Ese fue el caso de Joaquín Levinton, quien llegó para acompañar a Lali Espósito en la competencia.

En la noche del lunes, el team Lali presentó a cuatro de sus figuras más prometedoras. Entre ellas se destacó Alan Lez, uno de los grandes favoritos del público que promete ser el ganador, no solo por su potencia vocal, sino también por su carisma y personalidad.

Lali Espósito recibió a Joaquín Levinton en La Voz Argentina

Cada vez que Alan aparece en pantalla, las redes sociales estallan. Sin embargo, a Levinton no parece agradarle demasiado y las cámaras fueron testigo de su incomodidad. Todo comenzó cuando Lali le preguntó a su colega: " ¿Te molesta la gente que dice 'holis', 'besis', 'chiquis'? "

La respuesta de Joaquín fue inmediata: dejó en claro que ese vocabulario lo irrita. Justo después ingresó Alan saludando con un "¡Holis, holis!", lo que provocó una expresión de desagrado en el rostro del integrante de Turf. La reacción no pasó inadvertida en X, ex Twitter, donde usuarios comentaron con humor: "Ni disimula la mala onda que le dio al verlo" o "Soy yo llegando al laburo".

El cantante no sólo fue tendencia por este momento en La Voz Argentina, sino también por su paso por Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, donde relató algunas de sus anécdotas más desopilantes.

Una de ellas ocurrió en la provincia del Chaco, a comienzos de los 2000. Levinton contó que su banda había sido contratada para un show, pero la plata prometida no aparecía. Tras compartir un asado en el que " se facilitaron ciertas cositas ", fueron interceptados por la policía. En ese instante, el músico pensó que lo llevaban a un hotel, pero le aclararon: "No flaco, es un patrullero por vos, no vas a ningún lado".

Joaquín Levinton en un mano a mano con Mario Pergolini

Con cierto atrevimiento, Levinton pidió a los oficiales que cumplieran con su trabajo, pero dejó una advertencia particular: "Si no, la próxima te juro, sin ofender, voy a hacer una canción que nombre al Chaco y tu nombre cuando lo sepa". Sorprendentemente, la advertencia funcionó. Tras pasar por el trámite de "tocar el pianito" (le tomaron las huellas dactilares), fueron liberados.

Lo curioso fue lo que vino después. Cuando quisieron volver a contratarlos, Joaquín Levinton puso como condición tener "inmunidad policial". Y así fue: le otorgaron un documento oficial y un policía a su disposición, al que podía darle órdenes como pedirle cigarrillos o una cerveza. En pleno show, incluso llegó a leer esa declaración de inmunidad frente al público. Hoy en día, guarda ese papel en su caja fuerte como un recuerdo único de su gira.