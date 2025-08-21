La mano negra de La Voz Argentina: denuncian manipulación y edición maliciosa

La Voz Argentina regala los momentos más divertidos de la televisión desde que está al aire por Telefe. Cada entrega del programa es una demostración de las mejores voces nacionales pero también reivindica a los artistas más queridos del país. Sin embargo, la última polémica en el reality show dejó a todos boquiabiertos.

Lali Espósito junto a Zoe Gustoso, Miranda! con Emmanuel horvilleur, La Sole con el Chaqueño Palavecino y Luck Ra junto a Cazzu fueron los encargados de elegir quiénes (y cómo) seguía el concurso y fue allí donde Martín Guerrero (41) quedó totalmente expuesto.

La Voz Argentina

Fue en la secuencia de los knockouts donde lamentablemente quedó eliminado y, luego de aquella expulsión quedó realmente dolido por lo que prendió el ventilador y salpicó a la producción del reality como nunca antes.

Denunció que hay una mano negra que maneja a gusto y piaccere el certamen. Lo hizo con el corazón en la mano y en una entrevista en un medio de comunicación de Ecuador, el país que lo vio nacer y crecer.

Allí expresó: "Es cierto que el Knockout lo gané yo", dijo y siguió: "La misma gente de Córdoba me dice: ' Debiste haber pasado tu' ". Sin embargo, sus palabras se llenaron de bronca y dolor: "Y bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oído, que escuche".

La canción que le tocó interpretar fue Si tú Supieras de Alejandro Fernández y si bien lo hizo de manera espectacular, para el jurado no fue suficiente: "Yo también me sorprendí muchísimo porque lo que se emitió realmente, fue muy poco en comparación a lo que pasó en ese momento", dijo contundentemente.

Sin embargo, lo peor estaba por venir: "La producción cortó mucho de lo que pasó, casi no hubo devoluciones", dijo incendiario y continuó: " Quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire ".

Como si fuera poco, expuso también al -hasta ahora- intachable jurado de La Voz Argentina: "En ese momento ellos se pararon de sus sillas, se fueron con el coach invitado y debatieron qué hacer, cuando regresaron no dieron argumentos musicales válidos".

Se vienen los "Knockouts" en La Voz Argentina

En la misma línea, Martín Guerrero expresó no sin dolor: "Se tomaron decisiones con corazón más que con razón y hasta cierto punto se justifica", dijo y terminó: "Me di cuenta que habían manipulado mucho las voces, tanto la de él como la mía. Ya hay una desigualdad ahí y no es tan subjetivo".